Às vésperas de decisões, São Luiz perde atacante e acumula baixas no elenco

Jogador atuou em sete partidas com a camisa do Rubro. Fernando R. Cezar / São Luiz, Divulgação

O São Luiz anunciou na tarde desta segunda-feira (23) a saída do atacante DG, que não faz mais parte do elenco comandado por Paulo Henrique Marques. O desligamento ocorre em um momento crucial, às vésperas da final do Troféu Farroupilha e de compromisso decisivo pela Copa do Brasil.

Em nota oficial, o clube informou que a rescisão de contrato foi feita em comum acordo. DG chegou ao Rubro nesta temporada e atuou em sete partidas, sem marcar gols.

A saída representa a quinta baixa do elenco desde o início do ano. Antes de DG, deixaram o São Luiz os atletas Da Silva, João Pedro, Diego e Weverson. As perdas diminuem as opções de Paulo Henrique Marques em um período de calendário apertado.

Duelo decisivo pela Copa do Brasil

Antes da decisão do Troféu Farroupilha, o São Luiz tem um compromisso que vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A equipe recebe o Maranhão nesta quarta-feira (25), às 19h, no Estádio 19 de Outubro.

A partida é eliminatória e, em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis.

Final contra o Novo Hamburgo

Após o duelo pela Copa do Brasil, o Rubro volta atenções à final do Troféu Farroupilha, quando enfrentará o Novo Hamburgo. O campeão garantirá vaga na Copa do Brasil de 2027.