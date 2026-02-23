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Às vésperas de decisões, São Luiz perde atacante e acumula baixas no elenco

Rubro anunciou a saída de DG em meio à preparação para enfrentar o Maranhão pela Copa do Brasil e o Novo Hamburgo na final do Troféu Farroupilha

Caroline Dolina

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