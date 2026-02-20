Após gol contra no jogo de ida, Zé Carlos se lesiona e desfalca o Ypiranga contra o Inter

Zé Carlos não embarcou com a delegação para Porto Alegre. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga terá um desfalque importante para o jogo de volta das semifinais do Gauchão 2026. O goleiro Zé Carlos, titular da equipe, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e está fora da partida decisiva contra o Inter, marcada para este sábado (21), às 18h30min, no Beira-Rio.

A lesão ocorreu no último domingo (16), no confronto de ida, disputado no Colosso da Lagoa, em Erechim. No lance que originou o gol contra que ampliou a vantagem do Inter, Zé Carlos tentou fazer a defesa e espalmou a bola para dentro da própria meta. No movimento, o goleiro sentiu o joelho imediatamente.

Segundo o departamento médico do clube, o diagnóstico confirmou a lesão no ligamento, um machucado comum na parte interna do joelho, geralmente causado por torções ou impactos bruscos. O tratamento é considerado curto, e a previsão é de aproximadamente 10 dias para a recuperação completa.

Por precaução, Zé Carlos não embarcou com a delegação para Porto Alegre, na tarde desta sexta-feira (20). Ele permanecerá em Erechim realizando tratamento intensivo para acelerar o retorno aos gramados. A expectativa é de que o goleiro esteja novamente à disposição do técnico Raul Cabral na quarta-feira (25), quando o Ypiranga enfrenta o Ji-Paraná pela segunda fase da Copa do Brasil.

Primeira vez como titular

Com a ausência do titular, Gabriel será o responsável por defender a meta do Canarinho no duelo deste sábado. Será sua primeira partida como titular pelo clube.