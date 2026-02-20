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Semifinal do Gauchão
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Após gol contra no jogo de ida, Zé Carlos se lesiona e desfalca o Ypiranga contra o Inter

Goleiro não estará em campo neste sábado, no duelo de volta contra o Colorado

Caroline Dolina

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