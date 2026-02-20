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Missão difícil 
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“A diferença é grande, mas não impossível”: atacante do Ypiranga confia em reação contra o Inter

Mesmo com a missão complicada, Felipe Ferreira acredita que o Canarinho pode repetir boas atuações e buscar o improvável em Porto Alegre

Caroline Dolina

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