“A diferença é grande, mas não impossível”: atacante do Ypiranga confia em reação contra o Inter

Atacante ainda não balançou às redes com a camisa verde e amarela. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga entra no duelo de volta das semifinais do Gauchão 2026 diante do Inter carregando uma missão das mais difíceis: reverter a desvantagem de 3 a 0 construída no Colosso da Lagoa. O cenário impõe ao time de Erechim a necessidade de marcar três gols para forçar as penalidades ou quatro para carimbar a vaga no tempo regulamentar.

Em meio à pressão, o atacante Felipe Ferreira reconhece o tamanho do desafio, mas garante que o Canarinho tem chances de competir no Beira-Rio.

— É uma diferença considerável. Eles foram melhores que a gente em boa parte do jogo aqui. Mas a gente sabe também que a gente poderia ter feito mais. O foco é esse: fazer o nosso melhor jogo para tentar conseguir um gol e, aí sim, devagar, ir tirando a vantagem deles — afirmou.

Em uma semana voltada a ajustes, o Ypiranga reforçou sessões de finalização e buscou calibrar o balanço entre ataque e defesa. Segundo Felipe, a leitura do jogo de ida apontou a necessidade de ocupar melhor o campo adversário e transformar as transições em ataques perigosos.

— Acho que precisamos de um pouquinho mais de calma quando a gente entra no campo adversário, como a gente fez em outros jogos. Dava tempo para todo o nosso time entrar no campo adversário e a gente conseguia atacar com mais gente. Nesse jogo da ida a gente usou mais a transição; conseguimos transitar, mas eles conseguiam agredir a gente no contra-ataque. Agora é ter mais tranquilidade para jogar lá, sabendo que ganhar do Inter é um desafio muito difícil, mas que a gente tem total condição pelo que já demonstrou — frisou o atacante.

Peso do placar e preparação psicológica

Se antes do primeiro confronto o discurso interno trabalhava sem o peso do favoritismo, o revés em Erechim mudou a mentalidade do grupo. Felipe admitiu que a pressão cresceu.

— Tem uma pressão a mais sim, até porque a gente ficou aquém do que poderíamos fazer. E não é assim que a gente quer terminar a competição. Se a gente conseguir a vitória, a classificação, melhor ainda. Pelo que fizemos no campeonato a gente tem condições de pressionar, de se puxar e fazer o nosso melhor jogo. Ganhar ou não depende de mais situações, mas a entrega tem que ser máxima — destacou Felipe Ferreira.

O atacante destacou virtudes do adversário e indicou caminhos para o Ypiranga competir em Porto Alegre: leitura defensiva, controle da posse de bola e agressividade com ideias claras no terço final.

— É um time muito bem treinado. Coloca muita gente no centro do campo, preenche muito esse setor, com muita gente se movimentando. A gente tem observado como os clubes têm defendido eles e conseguido agredir também. Vamos tentar fazer o nosso jogo. A gente tem ideias boas ofensivamente, que podem levar perigo, como já fizemos no jogo da fase de grupos. O pensamento é esse: fazer o nosso melhor jogo para equilibrar bem lá — disse.

Para um placar que exige contundência, o início no Beira-Rio tende a ser propositivo, ainda que sem negligenciar a organização defensiva. A palavra de ordem no vestiário é impor o ritmo com responsabilidade, encurtando espaços quando o Inter tiver a bola e acelerando com qualidade nas ocasiões de ataque.

— A ideia é desde o começo impor o ritmo e tentar a ofensividade. Precisamos cuidar quando eles tiverem a bola, porque nos pressionaram aqui com a superioridade que faziam no meio e sofremos com isso. Precisamos conseguir controlar isso, como a gente já viu, e aí sim, no ataque, ser mais efetivo, como a gente não foi aqui — completou.