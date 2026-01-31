Esportes

No Colosso
Ypiranga sofre, mas busca empate com o São José e avança às quartas de final do Gauchão

Canarinho ficou no 1 a 1 com o Zeca neste sábado, na última rodada da primeira fase do Estadual

Caroline Dolina

