Ypiranga sofre, mas busca empate com o São José e avança às quartas de final do Gauchão

Em uma atuação abaixo do esperado, o Ypiranga empatou em 1 a 1 com o São José na tarde deste sábado (31), no Colosso da Lagoa, resultado que foi suficiente para garantir a classificação às quartas de final do Gauchão 2026. O adversário da próxima fase é o Caxias.
A partida teve momentos de dramaticidade, especialmente porque o Canarinho foi para o intervalo pressionado pelos resultados paralelos, que, temporariamente, o empurravam para o quadrangular do rebaixamento. No segundo tempo, porém, o gol de empate trouxe alívio e consolidou a vaga do Ypiranga na próxima fase.
Agora, no duelo único das quartas de final, a equipe de Erechim vai enfrentar o Caxias, no Estádio Centenário.
O jogo
O Ypiranga começou a partida em ritmo intenso, pressionando o adversário e trocando passes no campo ofensivo. Logo aos 6 minutos, o Canarinho criou sua primeira grande oportunidade: Renan Gorne avançou pela direita e cruzou para a área. Após um bate-rebate, a bola sobrou para Marcelinho, que finalizou com categoria, mas acertou o travessão.
Mesmo mantendo o domínio das ações e circulando bem a bola, o Ypiranga seguia pecando no último passe, sem conseguir transformar a superioridade em chances claras contra o goleiro Fábio Rampi.
Aos 40 minutos, porém, o São José aproveitou a sua primeira chegada perigosa em um contra-ataque. Ronald recebeu na entrada da área, ajeitou e finalizou cruzado, no ângulo, abrindo o placar: 1 a 0 para o Zequinha.
Depois do intervalo, o Ypiranga voltou a campo ainda mais pressionado, já que os resultados parciais da rodada empurravam a equipe para o quadrangular do rebaixamento. Sentindo o peso do momento, o Canarinho até tentava propor o jogo, mas se afobava nas tomadas de decisão e pecava novamente no último passe. E, apesar da posse de bola, o goleiro Fábio Rampi seguia praticamente sem trabalhar.
Aos 32 minutos o cenário mudou. Dionísio recebeu na esquerda e alçou a bola na área para Cleiton dominar e finalizar na saída do arqueiro para deixar tudo igual para o time de Erechim no Colosso da Lagoa: 1 a 1.
O Canarinho seguiu tentando encontrar o gol e quase virou aos 40. Henrique recebeu na ponta esquerda, levou a melhor contra a marcação e, na hora da finalização, se complicou e mandou a bola para a outra lateral, decretando o empate e a classificação às quartas.
Ficha do jogo
Ypiranga x São José - 6ª rodada do Gauchão 2026
Ypiranga: Zé Carlos; Cleiton, Walce, Willian Gomes e Nicolas (Lucas Ramos, intervalo); Igor Silva, Dionísio (Henrique e Estêvão (Marlone, 17/2º); Marcelinho (Gustavo Simões), Felipe Ferreira (Fogaça, 36/2º) e Renan Gorne (Henrique, 36/2º).
São José: Fábio Rampi; Eduardo Melo, Diney; Keverton e Ângelo (Rafael Soares, 33/2º); Zé Vitor; Ronald (Kauan Azevedo, 20/2º) e Tiago Pedra; Rafael Carrilho (Evaristo, 20/2º) Andrey (Grafite, 20/2º) e William Lemos (Pedrinho (33/2º).