Ypiranga conhece caminho na segunda fase da Copa do Brasil

Canarinho entra na segunda fase da competição. Kin Saito / CBF/Divulgação

O Ypiranga conheceu, na tarde desta quarta-feira (28), o seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil 2026. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, ficou definido que o Canarinho enfrentará o vencedor do confronto entre Ji-Paraná-RO e Pantanal-MS, integrantes do Grupo 1 da primeira fase.

O Ypiranga estreia na segunda etapa da competição por estar entre os 74 times mais bem ranqueados do país, que entram diretamente na segunda fase, totalizando 88 equipes. Na primeira fase, 14 times se classificam para seguir no torneio, incluindo o futuro adversário do Ypiranga.

A partida será em jogo único, disputado no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, entre 25 de fevereiro e 4 de março.

Novo formato

A Copa do Brasil de 2026 chega com mudanças importantes no regulamento. A CBF ampliou a competição para 126 clubes, um aumento de 34 participantes em relação à última edição. Com mais equipes, o calendário e a dinâmica dos confrontos também foram reformulados.

As principais novidades incluem: