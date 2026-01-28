Esportes

Sorteio realizado
Ypiranga conhece caminho na segunda fase da Copa do Brasil

Canarinho enfrenta Ji-Paraná-RO ou Pantanal-MS em jogo único no Colosso da Lagoa, entre 25 de fevereiro e 4 de março

Caroline Dolina

