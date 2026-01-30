Volante se despede e Ypiranga enfrenta decisão sem possibilidade de reforço

Jogador atuou 12 vezes com a camisa verde e amarela. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O volante Gabriel Terra anunciou, nesta sexta-feira (30), por meio de suas redes sociais, a sua saída do Ypiranga. A decisão ocorre um dia antes do confronto decisivo contra o São José, marcado para este sábado (31), às 16h30min, no Colosso da Lagoa, pela última rodada da primeira fase do Gauchão 2026.

Terra está de saída para o Joinville, pelo qual disputará o Campeonato Catarinense. O jogador chegou ao clube de Erechim na temporada passada e atuou em 10 partidas com a camisa do Canarinho. Em 2026, não iniciou nenhum dos cinco jogos do Estadual como titular, mas entrou em campo em duas oportunidades ao longo das partidas.

Nas redes sociais, o volante publicou uma mensagem de despedida ao clube.

“Muito obrigado, Ypiranga.

Eu e minha família seremos eternamente gratos por tudo. Com a cabeça erguida saio e agradeço por ter tido o privilégio de vestir essa camisa!”

A saída do jogador representa a primeira baixa do Ypiranga durante o Gauchão 2026. O clube, no entanto, não irá repor a peça, já que a janela de inscrições para o Estadual se encerra nesta sexta-feira (30), impossibilitando qualquer substituição imediata para o restante da competição.