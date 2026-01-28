Volante recebe sondagem e deve deixar o Ypiranga

Jogador atuou 12 vezes com a camisa verde e amarela. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga deve perder o volante Gabriel Terra para a sequência da temporada. O jogador chamou a atenção do Joinville, que fez contato e avalia a contratação do atleta para reforçar o meio-campo.

Terra chegou ao clube de Erechim na temporada passada e disputou 10 partidas com a camisa do Canarinho. Em 2026, não iniciou nenhum dos cinco jogos do Gauchão como titular, mas entrou em campo em duas oportunidades durante as partidas.

Com pouco espaço no atual elenco, a transferência é vista internamente como uma possibilidade. Caso o negócio avance, o Ypiranga deve buscar reposição para o setor.