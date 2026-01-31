Técnico do Ypiranga reconhece falhas apesar da classificação: “Oscilamos muito na primeira fase”

Ypiranga vai enfrentar o Caxias nas quartas de final. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O técnico Raul Cabral deixou o gramado do Colosso da Lagoa com um misto de alívio pela classificação e preocupação com o desempenho. O empate em 1 a 1 com o São José, neste sábado (31), garantiu o Ypiranga nas quartas de final do Gauchão, quando enfrentará o Caxias. Mas o treinador admitiu que o time apresentou novamente problemas já vistos na primeira fase.

— Criamos algumas situações logo no começo e não aproveitamos. Depois disso, demoramos demais para reagir pós-perda e fomos pouco agressivos sem a bola — disse o treinador.

Para ele, o time até tentou propor o jogo, mas perdeu organização nas transições e passou a dar espaços ao São José. O gol sofrido, consequência de um contra-ataque originado em um ataque do próprio Ypiranga, exemplifica isso.

— No segundo tempo voltamos mais agressivos, mas ainda com muitos erros técnicos e dificuldade nas transições — avaliou Cabral.

Erros que se repetem e fragilidade defensiva

Depois de analisar o desempenho do time contra o São José, o técnico voltou a citar problemas estruturais da primeira fase: os gols sofridos, a vulnerabilidade nas bolas paradas e a instabilidade emocional da equipe.

— O que mais nos incomoda é que muitos dos gols que tomamos são por falta de atenção, falta de agressividade ou decisões erradas — afirmou.

A defesa do Ypiranga terminou a primeira fase com nove gols sofridos em seis partidas, média considerada alta pelo treinador. Ele também apontou que, apesar do volume ofensivo, a equipe marcou apenas sete gols.

— Temos um volume grande de oportunidades, mas não estamos aproveitando como deveríamos — destacou.

Construção de identidade e preparação para o Caxias

Cabral ressaltou que o time ainda está em formação e que o Ypiranga precisa acelerar a evolução para enfrentar o Caxias com mais segurança.

— Estamos construindo uma identidade e precisamos ser mais consistentes e equilibrados — disse.