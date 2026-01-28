São Luiz perde mais um jogador antes do jogo que define seu futuro no Gauchão

Jogador não tinha atuado pelo Rubro nesta temporada. Lucas Dornelles / São Luiz, Divulgação

O São Luiz sofreu mais uma baixa no elenco às vésperas da rodada decisiva do Gauchão 2026. O volante Diego, formado nas categorias de base do clube, deixou o rubro nesta terça-feira (27). O jogador havia sido promovido ao grupo principal na temporada passada, quando participou de 17 partidas, mas ainda não tinha atuado em 2026.

A saída do jovem representa a quarta perda do elenco desde o início do Gauchão. Antes dele, outros três jogadores já haviam deixado o clube: o centroavante Da Silva, o meia João Pedro e o lateral-direito Thainler, que rescindiu seu contrato na segunda-feira (26).

As baixas aumentam o desafio do técnico Paulo Henrique Marques na preparação para o confronto que decidirá o futuro do São Luiz no Estadual. Ainda assim, o treinador segue conduzindo os trabalhos em Ijuí com foco total na partida de sábado (31).

No momento, o São Luiz ocupa a quarta colocação do Grupo A, com seis pontos, e chega à rodada final com possibilidades tanto de avançar às quartas de final quanto de acabar disputando o quadrangular do rebaixamento.