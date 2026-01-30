São Luiz encara Monsoon em jogo que define classificação ou risco de queda

Rubro finalizou a preparação para o confronto nesta quinta-feira (29). Lucas Dornelles / São Luiz, Divulgação

O São Luiz entra em campo neste sábado (31), às 16h30min, para um confronto decisivo contra o Monsoon, no Estádio Passo d’Areia, pela última rodada da primeira fase do Gauchão 2026. A equipe de Ijuí chega ao duelo pressionada: precisa vencer para garantir vaga direta nas quartas de final sem depender de outros resultados.

Atualmente, o Rubro ocupa a quarta colocação do Grupo A, com seis pontos. A vitória mantém o time entre os classificados. Qualquer outro resultado, porém, pode empurrar o São Luiz para o quadrangular do rebaixamento.

Em caso de empate, o São Luiz passa a depender dos resultados paralelos para permanecer no G-4. O time só segue entre os classificados se Avenida e Guarany de Bagé no máximo empatarem com Inter-SM e Novo Hamburgo, respectivamente. Se qualquer um dos dois sair vencedor, o Rubro automaticamente perde posição e cai para a disputa do quadrangular do rebaixamento.

No cenário de derrota, a situação é ainda mais complicada. Para não entrar no grupo que lutará contra a queda, o São Luiz precisa torcer para que Avenida e Guarany de Bagé não vençam. Caso qualquer um desses adversários some três pontos na rodada, a equipe de Ijuí estará garantida no quadrangular do rebaixamento.

Técnico projeta confronto decisivo

O técnico Paulo Henrique Marques reconhece o peso da partida e destacou que as demais equipes também estão em busca de resultado nesta última rodada. Segundo ele, esse fator promete emoções até o último minuto.

— É mais um jogo decisivo. O Campeonato Gaúcho são só seis partidas na primeira fase, pouco tempo para treinar. Nesta semana a gente até conseguiu trabalhar um pouco mais. Com uma semana cheia e todas as equipes ainda brigando por classificação, acreditamos que será muito importante buscar um bom resultado lá e manter o que temos até agora, que é pelo menos o quarto lugar — frisou Paulo Henrique Marques.

O Monsoon está na quarta colocação do Grupo B, com cinco pontos, e precisa de uma vitória para encaminhar a classificação às quartas de final. Em cenário de empate ou derrota, a equipe do Litoral passa a depender de tropeços de Novo Hamburgo e Inter-SM.

Tabela de classificação