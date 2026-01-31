São Luiz empata com o Monsoon e garante vaga nas quartas de final do Gauchão

O São Luiz está classificado para as quartas de final do Gauchão 2026. Na tarde deste sábado (31), a equipe de Ijuí empatou em 2 a 2 com o Monsoon, no Estádio Passo d’Areia, no último jogo da primeira fase. Com a combinação dos resultados paralelos, o ponto conquistado foi suficiente para garantir o Rubro na próxima fase.
O time comandado por Paulo Henrique Marques terminou a fase classificatória na quarta colocação do Grupo A, com sete pontos, assegurando vaga no mata-mata. Nas quartas, o São Luiz enfrentará o Inter, no Beira-Rio. A data e horário serão confirmados pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).
O jogo
O São Luiz começou melhor e abriu o placar aos 22 minutos, em um lance de azar da defesa adversária: o zagueiro Hiago Cena, ao tentar afastar uma cobrança de falta, acabou marcando contra.
A vantagem durou pouco. Aos 24, o Monsoon reagiu rapidamente e empatou com Fabinho Polhão. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, o atacante marcou de pênalti e virou a partida para o time do Litoral.
O São Luiz voltou mais organizado para o segundo tempo e, aos 17 minutos, encontrou o gol que precisava. Guilherme Escuro, recebeu na entrada na área e finalizou no canto para empatar novamente e recolocar o rubro na zona de classificação.
A partir daí, o time de Ijuí adotou postura mais cautelosa, controlando o jogo defensivamente e administrando o resultado, que ao apito final garantiu a classificação.