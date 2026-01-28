São Luiz conhece adversário da segunda fase da Copa do Brasil

O São Luiz conheceu na tarde desta quarta-feira (28) o seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil 2026. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, ficou definido que o Rubro enfrentará o Maranhão.
A equipe ingressa diretamente na segunda fase por figurar entre os 74 clubes mais bem ranqueados do país, que se somam aos 14 classificados da fase inicial.
A partida será em jogo único, disputado no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, entre 25 de fevereiro e 4 de março.
Novo formato
A Copa do Brasil de 2026 chega com mudanças importantes no regulamento. A CBF ampliou a competição para 126 clubes, um aumento de 34 participantes em relação à última edição. Com mais equipes, o calendário e a dinâmica dos confrontos também foram reformulados.
As principais novidades incluem:
- Jogo único até a quarta fase: até esta etapa, todo o mata-mata será decidido em partida única
- Ida e volta da quinta fase às semifinais: a partir do momento em que entram os clubes da Série A, os confrontos passam a ter dois jogos.
- Final em jogo único e em sede neutra: a decisão está marcada para o dia 6 de dezembro, em partida única, em local ainda a ser anunciado pela CBF.