São Luiz conhece adversário da segunda fase da Copa do Brasil

Rubro entra na segunda fase da competição. Kin Saito / CBF/Divulgação

O São Luiz conheceu na tarde desta quarta-feira (28) o seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil 2026. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, ficou definido que o Rubro enfrentará o Maranhão.

A equipe ingressa diretamente na segunda fase por figurar entre os 74 clubes mais bem ranqueados do país, que se somam aos 14 classificados da fase inicial.

A partida será em jogo único, disputado no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, entre 25 de fevereiro e 4 de março.

Novo formato

A Copa do Brasil de 2026 chega com mudanças importantes no regulamento. A CBF ampliou a competição para 126 clubes, um aumento de 34 participantes em relação à última edição. Com mais equipes, o calendário e a dinâmica dos confrontos também foram reformulados.

As principais novidades incluem: