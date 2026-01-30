Raul Cabral projeta Ypiranga ofensivo contra o São José: “Vamos entrar para vencer”

Canarinho finalizou a preparação para o confronto na manhã desta sexta-feira (30). Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga encara o São José neste sábado (31), às 16h30min, pela última rodada da primeira fase do Gauchão 2026, e depende apenas de um empate para garantir vaga nas quartas de final. A equipe de Erechim ocupa a terceira colocação do Grupo B, com seis pontos, mas mira objetivos maiores na tabela.

Apesar da vantagem mínima, o técnico Raul Cabral assegura que o time não atuará pensando no empate. Segundo o treinador, a semana cheia serviu para recuperar atletas, ajustar detalhes e reforçar a postura ofensiva da equipe.

— Vai ser um confronto difícil, como sempre é jogar contra o São José. Mas tivemos uma semana importante para corrigir erros, ajustar comportamentos e chegar mais preparados. Vamos entrar em campo para vencer, porque sabemos onde podemos chegar — destacou o comandante.

Caso vença o São José e o Caxias perca ou empate com o Inter, o Ypiranga assume a vice-liderança do grupo e conquista o direito de decidir o jogo único das quartas de final no Colosso da Lagoa. Um cenário considerado ideal pela comissão técnica e pelos jogadores.

— O grupo sabe da importância de buscar algo maior. Não estamos pensando só em classificação, estamos pensando em desempenho e em levar o Ypiranga o mais longe possível — ressaltou Cabral.