Gauchão 2026: veja onde assistir a Ypiranga x São José pela sexta rodada

Ypiranga x São José: tudo sobre o jogo da sexta rodada do Gauchão 2026. Arte GZH

O jogo entre Ypiranga e São José, pela sexta rodada do Gauchão 2026, será às 16h30min deste sábado (31). A partida será no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

Na última rodada, o Canarinho empatou em 2 a 2 com o São Luiz e, agora, precisa de um empate para garantir a classificação às quartas de final. No momento, a equipe de Erechim está em terceiro no Grupo B, com seis pontos.

Um empate também serve para o Zeca, que venceu o Caxias por 1 a 0 na última rodada. O time da Capital está na terceira colocação do Grupo A, com oito pontos.

Prováveis escalações para Ypiranga x São José

Ypiranga: Zé Carlos; Danielzinho, Walce, Willian Gomes e Nicolas, Igor Silva, Estêvão e Dionísio; Marcelinho, Felipe Ferreira e Renan Gorne. Técnico: Raul Cabral.

São José: Fábio; Eduardo Melo, Diney e Tiago Pedra; Danilo, Keverton, Zé Vitor, Rafael Carrilho e Ângelo; Ronald e Douglas. Técnico: Gabardo Júnior.

Arbitragem para Ypiranga x São José

Não divulgada pela FGF.

Onde assistir a Ypiranga x São José