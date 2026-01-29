Gauchão 2026: veja onde assistir a Monsoon x São Luiz pela sexta rodada

Monsoon x São Luiz: tudo sobre o jogo da sexta rodada do Gauchão 2026. Arte GZH

O jogo entre Monsoon e São Luiz, pela sexta rodada do Gauchão 2026, será às 16h30min deste sábado (31). A partida será no Passo d'Areia, em Porto Alegre.

Na última rodada, o time do Litoral perdeu para o Juventude por 3 a 0 e, agora, precisa vencer para não depender de outros resultados e avançar às quartas de final. No momento, a equipe está em quarto no Grupo B, com cinco pontos.

Prováveis escalações para Monsoon x São Luiz

Monsoon: Igor Pavan; Camargo, Hiago Cena, Ricardo Thalheimer e Pará; Banguelê, Jonathan Cabeça, Léo Hanna e Jean Carlo; Matheus Candido e Fabinho Polhão. Técnico: Paulo Baier.

São Luiz: Gabriel; Lucas Hian, Marcão, Gabriel Santiago e Guilherme Escuro; Germano, Araújo, Felipe Rangel e DG; Higor e Vidmar. Técnico: Paulo Henrique Marques.

Arbitragem para Monsoon x São Luiz

Não divulgada pela FGF.

Onde assistir a Monsoon x São Luiz