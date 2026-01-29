Gauchão 2026: veja onde assistir a Monsoon x São Luiz pela sexta rodada

O jogo entre Monsoon e São Luiz, pela sexta rodada do Gauchão 2026, será às 16h30min deste sábado (31). A partida será no Passo d'Areia, em Porto Alegre.
Na última rodada, o time do Litoral perdeu para o Juventude por 3 a 0 e, agora, precisa vencer para não depender de outros resultados e avançar às quartas de final. No momento, a equipe está em quarto no Grupo B, com cinco pontos.
O Rubro vive a mesma situação, na quarta colocação do Grupo A, com seis pontos. A equipe de Ijuí empatou em 2 a 2 com o Ypiranga na última rodada e, agora, precisa vencer para não depender de resultados paralelos.
Prováveis escalações para Monsoon x São Luiz
Monsoon: Igor Pavan; Camargo, Hiago Cena, Ricardo Thalheimer e Pará; Banguelê, Jonathan Cabeça, Léo Hanna e Jean Carlo; Matheus Candido e Fabinho Polhão. Técnico: Paulo Baier.
São Luiz: Gabriel; Lucas Hian, Marcão, Gabriel Santiago e Guilherme Escuro; Germano, Araújo, Felipe Rangel e DG; Higor e Vidmar. Técnico: Paulo Henrique Marques.
Arbitragem para Monsoon x São Luiz
Não divulgada pela FGF.
Onde assistir a Monsoon x São Luiz
A partida será transmitida ao vivo no YouTube de GZH.