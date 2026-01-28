Decisão por vaga e busca pela vice-liderança: atacante do Ypiranga avalia confronto com o São José

Elenco segue a preparação para o confronto de sábado (31). Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga entra na última rodada da primeira fase do Gauchão com o cenário definido: um empate diante do São José, neste sábado (31), às 16h30min, no Colosso da Lagoa, garante a classificação às quartas de final. Com seis pontos, o time de Erechim ocupa a terceira colocação do Grupo B.

Se vencer e o Caxias tropeçar diante do Inter, o Canarinho ainda pode terminar em segundo e decidir o confronto da próxima fase em casa.

O atacante Felipe Ferreira reconhece o caráter decisivo do confronto e destaca que o Ypiranga não deve mudar sua forma de jogar.

— A gente não sabe jogar apenas para empatar. Temos uma maneira ofensiva, criamos muitas situações. Mesmo se tentássemos, acho que não conseguiríamos jogar pelo empate. Vamos buscar mais três pontos — afirmou o jogador.

Nas últimas partidas, o Canarinho oscilou nos minutos iniciais, algo que o próprio jogador aponta como ponto de atenção para o confronto deste fim de semana.

— Dois ou três minutos desligados podem custar caro num campeonato tão curto. Atenção e eficiência são com a gente, lá dentro do campo — avaliou.

Sobre as dificuldades no último terço, Felipe admite que é um aspecto que precisa evoluir. Em cinco jogos, a equipe marcou seis gols e sofreu oito, sendo dois contra.

— A gente tem criado bastante, mas a tomada de decisão ali é do atleta. Se não for eficiente, pode pagar caro com um jogo ou até uma classificação — completou.

