Decisão por vaga e busca pela vice-liderança: atacante do Ypiranga avalia confronto com o São José

Felipe Ferreira reconhece caráter decisivo da partida deste sábado, no Colosso da Lagoa

Caroline Dolina

