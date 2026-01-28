Corrida de rua ganha força em Passo Fundo com novos espaços e entusiastas do esporte

Cidade inaugurou três novas pistas de caminhada nos últimos cinco anos. Porthus Junior / Agencia RBS

Seguindo uma tendência nacional, a corrida de rua tem conquistado cada vez mais adeptos em Passo Fundo, no norte do Estado. Além da busca por um estilo de vida mais saudável, o aumento é impulsionado pela expansão de espaços públicos dedicados à prática do esporte.

Nos últimos cinco anos, o município construiu três novas pistas de caminhada: no Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango, no Parque Linear da Avenida Brasil e na Avenida Scarpeline Ghezzi.

Para o professor de Educação Física da Universidade de Passo Fundo (UPF), Ben Hur Soares, o sucesso da modalidade está diretamente ligado à infraestrutura das cidades.

— Você pode ver que alguns municípios, como no caso de Passo Fundo, sofreram uma transformação no layout com o ganho de espaços específicos, como a ciclovia e ao lado o local de pedestrianismo. Essa nova tendência tem trazido adeptos.

O professor também destaca a corrida como uma modalidade democrática, sem limites de idade ou funcionalidade, e que pode ser praticada em diversos espaços.

Dicas para correr com segurança

Apesar da acessibilidade, a corrida exige alguns cuidados essenciais para ser praticada com segurança. Soares alerta para a atenção com o fluxo do trânsito, a importância da hidratação e o uso de calçado com amortecimento adequado.

Na preparação física, o professor sugere a participação em grupos de corrida. Segundo ele, Passo Fundo conta com pelo menos seis comunidades que não só praticam o esporte coletivamente, mas também realizam alongamentos e exercícios de mobilidade.

Das ruas à São Silvestre

Por ser um esporte democrático, a corrida atrai muitos atletas amadores que, com dedicação, crescem na modalidade. Evandro Oliveira, 44 anos, é um desses exemplos.

A paixão de Evandro pela corrida começou na infância, com a participação no Campeonato Meninos de Rua, no bairro Cohab Secchi. Na vida adulta, ele passou a correr nas pistas públicas do município e, em apenas dois anos, já havia participado de 21 provas diferentes.

O corredor também competiu em outros estados, como Santa Catarina, onde enfrentou uma corrida vertical de 30 andares, e no Paraná, onde se desafiou em um percurso de oito quilômetros com obstáculos que incluíam lama e travessia de rio a nado.

Contudo, para Oliveira, nenhuma experiência se compara à participação na Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em dezembro do ano passado.

— O auge, para mim, de carinho, de festa, de gratidão, com toda certeza foi a São Silvestre. Naquele momento, pensei: "é aqui que eu deveria estar, não era em casa, nem viajando, era aqui. Estou onde eu deveria estar" — relembra.

Entre os 55 mil inscritos, o atleta amador representou o Rio Grande do Sul no esporte que iniciou nos espaços públicos. Ele concluiu uma das maiores corridas internacionais do país carregando a bandeira gaúcha.