Esportes

Precoce
Notícia

Após rescisão com o São Luiz, meia anuncia aposentadoria do futebol aos 29 anos

João Pedro decidiu colocar fim à carreira depois de ter o seu contrato encerrado com o Rubro na última semana

Caroline Dolina

