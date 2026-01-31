Após rescisão com o São Luiz, meia anuncia aposentadoria do futebol aos 29 anos

João Pedro teve uma passagem pelo Botafogo. Vitor Silva / SSPress/Botafogo

O meia João Pedro, 29 anos, anunciou nesta sexta-feira (30) sua aposentadoria do futebol profissional. A decisão vem poucos dias após a rescisão de contrato com o São Luiz, confirmada na sequência da estreia da equipe no Gauchão. No duelo que terminou empatado em 1 a 1 com o Caxias, o jogador desperdiçou uma cobrança de pênalti, lance que marcou sua curta passagem pelo clube.

Revelado pelo Athletico Paranaense, João Pedro construiu uma carreira com passagens por vários clubes do país. Pelo Furacão, disputou a Libertadores de 2017. Também defendeu o Paraná Clube, pelo qual viveu um dos melhores momentos, sendo destaque no acesso à Série A — além de atuar por Botafogo, Guaratinguetá, Atlético-GO, Ponte Preta, Cascavel e Ypiranga.

Em 2020, o jogador enfrentou um período de depressão, que o afastou dos gramados por mais de um ano. Após tratamento, retomou a carreira em 2021 com a camisa do Cascavel.

No São Luiz, João Pedro fez apenas uma partida nesta temporada. Depois do pênalti perdido na estreia e de ficar fora das listas de relacionados nos jogos seguintes, teve uma conversa com a direção que resultou na rescisão do contrato.

Nas redes sociais, o jogador publicou uma mensagem de despedida.