Ypiranga vence Chapecoense sub-20 no primeiro teste antes da estreia no Gauchão; técnico avalia atuação

O Ypiranga iniciou a série de testes da pré-temporada com vitória. Na tarde desta quarta-feira (17), o Canarinho superou a Chapecoense sub-20 por 1 a 0, no Colosso da Lagoa. A equipe catarinense se prepara para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Esse foi o primeiro compromisso do Canarinho após 16 dias de preparação. A atividade foi dividida em dois tempos de 45 minutos. Na primeira etapa, o Ypiranga criou mais oportunidades, mas não conseguiu converter em gols. No segundo tempo, o técnico Raul Cabral promoveu a troca completa do elenco para evitar sobrecarga física, o que reduziu a intensidade da equipe.
O único gol da partida saiu aos 37 minutos da etapa final, em cobrança de pênalti. O centroavante Gustavo Simões sofreu a falta dentro da área e ele mesmo converteu.
Após o jogo, o treinador avaliou o desempenho e destacou a importância do teste.
— Esse primeiro amistoso foi importante para observarmos algumas situações que a gente já vem visualizando dentro da pré-temporada e outras pontuais que a gente precisa corrigir. Nós sabemos que os atletas estão com o peso da carga de treinamento por isso trabalhamos com duas equipes, para dar oportunidade a todos e observar. A Chapecoense é uma equipe bem organizada, exigiu bastante do nosso grupo. Tem muita gente nova, então é uma nova formatação de equipe. Acho que estamos conseguindo caminhar naquilo que a gente pensa — avaliou Cabral.
O próximo amistoso do Ypiranga será na segunda-feira (22), contra o Azuriz, no Paraná. A estreia no Gauchão será no dia 10 ou 11 de janeiro, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi.
Escalações
Ypiranga: Zé Carlos (Gabriel); Cleiton (Danielzinho), Walce (Reinaldo), Willian Gomes (Grechi) e Nicolas (Dudu); Igor Silva (Adilson Júnior), Dionísio (Lucas Ramos), Estêvão (Pedro Lucas) e Felipe Ferreira (Henrique); Marcelinho (Fogaça) e Renan Gorne (Gustavo Simões).
Chapecoense: Kainã; Schramm, Luciano, Vinícius, Cadu e Miguel; Nicolas, Juan e Gleidson; Kassinho e Adriano.