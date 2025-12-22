Ypiranga vence Azuriz e mantém 100% nos amistosos da pré-temporada

O Ypiranga segue com bons resultados nos testes antes da estreia no Gauchão. Na tarde desta segunda-feira (22), o Canarinho venceu o Azuriz por 2 a 0, em amistoso realizado em Campo Erê, Santa Catarina. Os gols foram marcados por Estêvão e Willian Gomes.
Este foi o segundo compromisso do Ypiranga na preparação para o estadual. No primeiro amistoso, o time havia superado a Chapecoense Sub-20 por 1 a 0, com gol de Gustavo Simões.
O último teste antes da estreia será no dia 3 de janeiro, contra o Concórdia, em Santa Catarina. Já a primeira partida oficial no Gauchão está marcada para o dia 10 ou 11 de janeiro, diante do Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.