Ypiranga vence Azuriz e mantém 100% nos amistosos da pré-temporada

Amistoso aconteceu em Campo Erê, Santa Catarina. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga segue com bons resultados nos testes antes da estreia no Gauchão. Na tarde desta segunda-feira (22), o Canarinho venceu o Azuriz por 2 a 0, em amistoso realizado em Campo Erê, Santa Catarina. Os gols foram marcados por Estêvão e Willian Gomes.

Este foi o segundo compromisso do Ypiranga na preparação para o estadual. No primeiro amistoso, o time havia superado a Chapecoense Sub-20 por 1 a 0, com gol de Gustavo Simões.