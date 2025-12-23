Ypiranga terá recesso e buscará reforços antes da estreia contra o Juventude

Ypiranga iniciou a pré-temporada sob o comando de Raul Cabral no dia 1º de dezembro. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga se prepara para a estreia no Campeonato Gaúcho, marcada para os dias 10 ou 11 de janeiro, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi. Enquanto isso, o técnico Raul Cabral segue analisando o grupo e fazendo ajustes, o que reforça a expectativa pela chegada de novos jogadores.

Atualmente, o elenco conta com 28 atletas, mas apenas 27 estão aptos para atuar. Isso porque o volante Kauan ainda se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho e não terá condições de jogo na primeira fase da competição.

Por isso, o clube deve contratar pelo menos um volante, mas não descarta a chegada de mais um reforço para qualificar o elenco.

— Possivelmente chegue uma ou duas peças a mais. Uma com certeza a gente deva trazer para essa fase final de pré-temporada. O Kauan está fazendo esse período de preparação, mas estamos procurando fazer da maneira adequada, sem antecipar o processo, para que ele esteja realmente apto para a sequência da temporada. Essa situação nos obriga a buscar uma peça para essa função, mas estamos de olho para termos um grupo completo para o Gauchão — frisou Cabral.