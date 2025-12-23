Esportes

Gauchão
Notícia

Ypiranga terá recesso e buscará reforços antes da estreia contra o Juventude

Canarinho planeja contratar um volante e pode trazer mais um reforço antes do primeiro desafio do campeonato estadual

Caroline Dolina

