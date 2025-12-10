Ypiranga reformula mais da metade do time titular e busca nova identidade para o Gauchão

Ypiranga iniciou a pré-temporada há 10 dias. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga iniciou a pré-temporada para 2026 com uma ampla reformulação no elenco. Dos 28 jogadores que compõem o grupo atual, apenas 12 estavam no clube em 2025 — o que representa mais da metade de renovação. Entre esses remanescentes, seis são oriundos das categorias de base.

A mudança é ainda mais evidente quando se observa os titulares da reta final da temporada. No jogo contra o Figueirense, que marcou o encerramento da Série C do Brasileirão, apenas três jogadores terminaram como titulares e seguem no grupo: o goleiro Zé Carlos, o zagueiro Willian Gomes e o volante Igor Silva.

Nomes como Marlone, Lucas Ramos, Gabriel Terra, Eduardo Grechi e Fogaça, que estavam no banco naquela partida, permanecem no elenco, mas terão de disputar espaço em um grupo bastante modificado.

Mudanças

O primeiro jogo-treino sob comando de Raul Cabral já deu sinais da nova cara do time. A equipe escalada foi: Zé Carlos; Dudu, Willian Gomes, Walce, Cleiton; Dionísio, Lucas Ramos, Estevão; Marcelinho, Felipe Ferreira e Renan Gorne.

Destes, apenas três jogadores estavam no clube em 2025, visto que o lateral-esquerdo Dudu estava emprestado para o Esportivo. Isso significa que 73% da equipe titular foi alterada, reforçando a dimensão da mudança no time principal.

A reformulação é reflexo do planejamento traçado pela diretoria após a campanha irregular na Série C de 2025. O clube não conseguiu alcançar o acesso e viu a necessidade de ajustar a filosofia de trabalho. A ideia agora é contar com um elenco mais equilibrado, com mistura de experiência e juventude.

Perfil do novo time

Em entrevista, o técnico Raul Cabral detalhou a estratégia por trás da montagem do grupo.

— Queremos um time intenso e equilibrado. Um grupo que fisicamente seja forte, para ter uma equipe intensa sem bola e com bola, que tenha boa capacidade de construção. Trouxemos atletas que têm boa qualidade e experiência, e a ideia é mesclar com a nossa categorias de base — disse Cabral.

Segundo o treinador, a reformulação também considerou o mercado inflacionado e a concorrência com clubes de maior poder financeiro, o que exigiu criatividade nas contratações. Além disso, ele destacou que a pré-temporada será fundamental para dar identidade ao time.

— Estamos passando orientações para os atletas, tanto no aspecto físico quanto nutricional, para iniciar com intensidade forte nos treinamentos e estar bem preparado para os desafios que estão por vir — completou.

A estreia do Ypiranga no Gauchão está marcada para os dias 10 ou 11 de janeiro, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Elenco confirmado até o momento

Goleiros: Zé Carlos*, Eduardo Araújo, Pigatto** e Gabriel Werner;

Zé Carlos*, Eduardo Araújo, Pigatto** e Gabriel Werner; Zagueiros: Walce, Willian Gomes*, Reinaldo Dutra, Eduardo Grechi** e Zé Adilson;

Walce, Willian Gomes*, Reinaldo Dutra, Eduardo Grechi** e Zé Adilson; Laterais-direito: Cleiton e Danielzinho;

Cleiton e Danielzinho; Laterais-esquerdo: Dudu Dall Agnol** e Nicolas Schulz;

Dudu Dall Agnol** e Nicolas Schulz; Meio-campistas: Marlone*, Lucas Ramos*, Estêvão e João Branco**;

Marlone*, Lucas Ramos*, Estêvão e João Branco**; Volantes: Igor Silva*, Gabriel Terra*, Dionísio e Kauan**;

Igor Silva*, Gabriel Terra*, Dionísio e Kauan**; Atacantes: Renan Gorne, Felipe Ferreira, Gustavo Simões, Marcelinho, Pedro Lucas, Fogaça** e Henrique.

* jogadores que renovaram seus contratos