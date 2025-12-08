Ypiranga encaminha contratação de lateral-esquerdo e atacante para o Gauchão

O Ypiranga segue ativo no mercado e encaminhou a contratação de mais dois jogadores para a próxima temporada, chegando a 28 reforços confirmados até o momento. As novidades são o lateral-esquerdo Nicolas Schulz e o atacante Henrique Rafael.
Nicolas, de 25 anos, chega para ocupar a vaga deixada por Juninho, que pediu desligamento do clube no último sábado (6). O jogador tem passagens por clubes como Real Sport Clube e Alverca, de Portugal, além de atuar por Santa Cruz-RS, Veranópolis, Botafogo-PB, Londrina e Cianorte.
Já Henrique, de 32 anos, é formado nas categorias de base do Atlético-MG e acumula experiência em equipes como Sampaio Corrêa, Paraná, Bahia e Novorizontino. O atleta estava no Londrina antes de acertar com o time de Erechim.
O elenco terá o primeiro teste da pré-temporada no próximo dia 17 de dezembro (quarta), às 16h, no Estádio Colosso da Lagoa. O adversário será a equipe sub-20 da Chapecoense, em um jogo que servirá para avaliar os novos reforços e dar ritmo ao grupo antes das competições oficiais.
A estreia no Gauchão está marcada para os dias 10 ou 11 de janeiro, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Elenco confirmado até o momento
- Goleiros: Zé Carlos, Eduardo Araújo, Pigatto e Gabriel Werner;
- Zagueiros: Walce, Willian Gomes, Reinaldo Dutra, Eduardo Grechi e Zé Adilson;
- Laterais-direito: Cleiton e Danielzinho;
- Laterais-esquerdo: Dudu Dall Agnol e Nicolas Schulz;
- Meio-campistas: Marlone, Lucas Ramos, Estêvão e João Branco;
- Volantes: Igor Silva, Gabriel Terra, Dionísio e Kauan;
- Atacantes: Renan Gorne, Felipe Ferreira, Gustavo Simões, Marcelinho, Pedro Lucas, Fogaça e Henrique.
