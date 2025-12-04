Ypiranga define três amistosos preparatórios antes da estreia no Gauchão

O Ypiranga anunciou sua programação de jogos amistosos visando à preparação para o Campeonato Gaúcho 2026. A equipe comandada pelo técnico Raul Cabral terá três compromissos antes da estreia oficial na competição.
O primeiro será no dia 17 de dezembro, às 16h, no Estádio Colosso da Lagoa, contra a equipe sub-20 da Chapecoense. Na sequência, o Canarinho enfrenta o Azuriz, em Pato Branco, no dia 22, às 17h. O último amistoso confirmado acontece no dia 30, às 10h, novamente em Erechim, diante do 1992, clube de Carazinho.
Além desses jogos, a diretoria analisa a possibilidade de encaixar mais amistosos para dar ritmo ao elenco e ajustar detalhes táticos antes da estreia no Gauchão, marcada para os dias 10 ou 11 de janeiro, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.