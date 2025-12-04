Ypiranga anuncia quarto goleiro e chega a 27 reforços para o Gauchão

O Ypiranga oficializou nesta quinta-feira (4) a contratação do goleiro Gabriel Werner, de 22 anos, para a próxima temporada. Com a chegada do jovem, o Canarinho soma quatro reforços para a posição e chega a 27 jogadores anunciados oficialmente para 2026.
Natural de Nova Bréscia, Gabriel iniciou sua formação no Guarani de Venâncio Aires, mas logo se transferiu para as categorias de base da Chapecoense, onde continuou seu desenvolvimento e permaneceu até esta temporada.
O Ypiranga segue no mercado e deve anunciar novos nomes até a estreia no Gauchão, que ocorrerá em 10 ou 11 de janeiro, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Elenco confirmado até o momento
- Goleiros: Zé Carlos, Eduardo Araújo, Pigatto e Gabriel Werner;
- Zagueiros: Walce, Willian Gomes, Reinaldo Dutra, Eduardo Grechi e Zé Adilson;
- Laterais-direito: Cleiton e Danielzinho;
- Laterais-esquerdo: Juninho e Dudu Dall Agnol;
- Meio-campistas: Marlone, Lucas Ramos, Estêvão e João Branco;
- Volantes: Igor Silva, Gabriel Terra, Dionísio e Kauan;
- Atacantes: Renan Gorne, Felipe Ferreira, Gustavo Simões, Marcelinho, Pedro Lucas e Fogaça.