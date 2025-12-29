Esportes

Mercado da bola
Notícia

Volante que disputou a Série B é o novo reforço do Ypiranga para o Gauchão 

Ramon Vinícius, de 25 anos, chega ao Canarinho após passagem pelo Paysandu

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS