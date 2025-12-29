Volante que disputou a Série B é o novo reforço do Ypiranga para o Gauchão 

O Ypiranga confirmou nesta segunda (29) a contratação do volante Ramon Vinícius, de 25 anos, para reforçar o elenco na próxima temporada. O jogador chega após atuar pelo Paysandu na Série B do Brasileirão.
Formado na base da Ponte Preta, Ramon acumula passagens por Athletico-PR, Bahia, Água Santa, ABC e Figueirense. Fora do país, vestiu as cores do Sheriff, da Moldávia, e do Keçiörengücü, da Turquia.
Com a chegada do volante, o Canarinho soma 29 jogadores confirmados para 2026. O atleta terá cerca de 10 dias de preparação antes da estreia no Campeonato Gaúcho, marcada para os dias 10 ou 11 de janeiro, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Elenco confirmado até o momento
- Goleiros: Zé Carlos, Eduardo Araújo, Pigatto e Gabriel Werner;
- Zagueiros: Walce, Willian Gomes, Reinaldo Dutra, Eduardo Grechi e Zé Adilson;
- Laterais-direitos: Cleiton e Danielzinho;
- Laterais-esquerdos: Dudu Dall Agnol e Nicolas Schulz;
- Meio-campistas: Marlone, Lucas Ramos, Estêvão e João Branco;
- Volantes: Igor Silva, Gabriel Terra, Dionísio, Kauan e Ramon Vinicíus;
- Atacantes: Renan Gorne, Felipe Ferreira, Gustavo Simões, Marcelinho, Pedro Lucas, Fogaça e Henrique.