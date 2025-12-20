Esportes

Aos 16 anos
Notícia

"Viveu numa intensidade, como se soubesse da partida", diz pai de atleta gaúcho que morreu após queda de cavalo em corrida no RJ

Natural de Faxinalzinho, no Rio Grande do Sul, Joaquim Pavoski Dapper se acidentou durante páreo no Hipódromo da Gávea

Pedro Trindade

Madu Brito

João Pedro Lamas

