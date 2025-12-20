"Viveu numa intensidade, como se soubesse da partida", diz pai de atleta gaúcho que morreu após queda de cavalo em corrida no RJ

Ler resumo

Joaquim Pavoski Dapper era natural de Faxinalzinho. Sylvio Rondinelli / Jockey Club Brasileiro

Joaquim Pavoski Dapper tinha apenas 16 anos quando sofreu uma queda durante um páreo de turfe no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro, em 9 de dezembro. Desde então, estava internado, mas não resistiu aos ferimentos e a morte cerebral foi confirmada na quarta-feira (17).

Natural de Faxinalzinho, na Região Norte do Rio Grande do Sul, J. Pavoski, como era conhecido nas pistas, vivia há um ano no Rio de Janeiro. Segundo Ivonei Dapper, pai do adolescente, que também é secretário de Comércio e Turismo em Faxinalzinho, o filho estava vivendo um sonho.

— Era o sonho dele. Esse menino só me deu orgulho. Viveu numa intensidade, como se soubesse da partida. Esse é meu filho, um pedaço de mim que está partindo, mas que amava o que fazia — conta o pai de J. Pavoski.

O sonho era ser um dos principais nomes do turfe brasileiro. Ele começou a montar aos 12 anos e conquistou espaço no meio das corridas de cavalos. O adolescente estreou no Hipódromo da Gávea há três meses, e venceu logo na primeira participação.

Joaquim era filho de Dapper com Jucélia Pavoski Dapper, vereadora na cidade. Prefeitura e Câmara Municipal divulgaram notas de pesar pelo falecimento do adolescente, destacando o impacto da perda para a comunidade.

"Neste momento de dor e consternação, a Administração Municipal expressa suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Joaquim", diz a publicação.

O Jockey Club Brasileiro também lamentou a morte e ressaltou a trajetória do aprendiz: "Reiteramos nosso compromisso de apoiar os profissionais do esporte em todas as circunstâncias e agradecemos a dedicação de todos que acompanharam a trajetória de J. Pavoski."

Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas, mas o corpo do atleta está previsto para chegar do RJ neste domingo (21), às 5h, em um aeroporto em Chapecó, ne oeste de Santa Catarina.

O acidente

No dia do acidente, Joaquim estava no grupo intermediário da prova, atrás dos líderes, quando caiu a poucos metros da linha de chegada.

O primeiro atendimento foi feito pela equipe médica do hipódromo. Depois, ele foi levado para o Hospital Miguel Couto e, no sábado (13), transferido para o Hospital Pasteur.