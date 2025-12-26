Veja as previsões astrológicas para o Ypiranga em 2026

Técnico Raul Cabral vai comandar o Canarinho em 2026. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga terá um calendário cheio em 2026, com disputas no Gauchão, na Copa do Brasil e na Série C do Campeonato Brasileiro, além da busca pelo tão sonhado acesso à Série B.

Para entender o que os astros e os números reservam para o Canarinho, GZH Passo Fundo conversou com Régis Canabarro — astrólogo, numerólogo, quiromante e tarólogo —, que analisou o mapa astral e a numerologia do clube para a próxima temporada.

O que os astros indicam para 2026

O ano pode começar com algumas turbulências fora de campo, especialmente na parte burocrática, com possibilidade de atritos com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Problemas de comunicação podem gerar atrasos, exigindo atenção nos bastidores.

Dentro de campo, o cenário é positivo. O Ypiranga colhe os resultados do trabalho realizado nos últimos oito anos. Até agosto, o clube vive um ciclo anual 8, período associado a conquistas e à consolidação de esforços. A numerologia também revela um detalhe importante: o número da alma do Ypiranga é 22, considerado um número mestre, que indica superação de desafios e a ideia de que nada é impossível.

Esse pode ser um ano de consagração, com chances de grandes conquistas e momentos de orgulho para a torcida. A partir de setembro, porém, o cenário muda: o período será marcado por turbulências e maiores dificuldades.