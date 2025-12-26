O que vai ser do Gaúcho e do Passo Fundo em 2026? Veja o que diz a numerologia

Dupla Ga-Pas terá um ano positivo em 2026. Fernando Lopes / Agência RBS

Para os torcedores que acreditam em astrologia e numerologia, 2026 promete ser um ano especial para Gaúcho e Passo Fundo.

Para entender o que os astros e os números reservam para a dupla Ga-Pas, GZH Passo Fundo conversou com Régis Canabarro — astrólogo, numerólogo, quiromante e tarólogo —, que analisou o mapa astral e a numerologia dos clubes para a próxima temporada.

Gaúcho: colheita e transformação

O Gaúcho inicia 2026 sob a influência do número 8, que representa colheita e resultados concretos. É um período para ver os frutos do trabalho dos últimos oito anos.

O clube também carrega o número do destino 9, sinal de brilho e reconhecimento. Essa energia indica capacidade de renascer das cinzas e se fortalecer após momentos difíceis. Há potencial para grandes conquistas.

A partir do aniversário, em maio, o Periquito entra em um ciclo 9, marcando o fim de uma etapa e trazendo mudanças significativas.

Passo Fundo: crescimento e oportunidades

Para o Passo Fundo, 2026 será regido pelo número 3, que indica um ciclo de crescimento e muitas oportunidades. O maior risco do ano é a dispersão. É preciso focar e manter a disciplina.

O fator sorte tende a jogar junto com o Tricolor. É preciso tomar um certo cuidado para as finanças não saírem dos trilhos. Fora isso, os ventos sopram a favor do clube.