Técnico do Ypiranga avalia evolução do elenco: “Vamos chegar bem preparados para o Gauchão”

Lateral-esquerdo Dudu é uma das opções do time de Erechim. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga vive os últimos dias de preparação para a estreia no Gauchão 2026. A equipe comandada por Raul Cabral realizou um treino nesta terça-feira (30) e terá dois dias de folga para as comemorações de fim de ano. Na sexta-feira (2), o elenco retorna aos trabalhos para os ajustes finais à competição.

No sábado (3), o Canarinho vai até Santa Catarina para enfrentar o Concórdia, às 15h30min, no último amistoso antes da estreia. Até aqui, o time realizou dois jogos-treinos e venceu ambos: 1 a 0 contra a Chapecoense sub-20 e 2 a 0 diante do Azuriz.

O técnico Raul Cabral avaliou o período de preparação e demonstrou confiança no elenco para o início da temporada.

— Estamos conseguindo alcançar aquilo que havíamos planejado antes da pré-temporada iniciar. Já realizamos dois jogos-treinos e falta mais um para concluir esse período antes da estreia. Creio que vamos chegar com uma boa carga e bem preparados para fazer um bom campeonato — frisou.