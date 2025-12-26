Saiba quando e em que fase estreia o Ypiranga na Copa do Brasil 2026

Ypiranga chegou à terceira fase da Copa do Brasil em 2024. Enoc Júnior / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga fará sua estreia na segunda fase da Copa do Brasil 2026, que será disputada entre 25 de fevereiro e 4 de março. A equipe ingressa diretamente nesta etapa por estar entre os 74 clubes mais bem ranqueados do país, que se juntam aos 14 classificados da primeira fase.

A competição teve mudanças importantes para o próximo ano. O torneio passa a contar com 126 clubes, 34 a mais que na última edição, e terá um novo formato:

Até a quarta fase , os confrontos serão em jogo único .

, os confrontos serão em . Da quinta fase até as semifinais , os duelos passam a ser em ida e volta .

, os duelos passam a ser . A final será em jogo único, em sede neutra, no dia 6 de dezembro.

Os 20 clubes da Série A entram diretamente na quinta fase, enquanto o Canarinho inicia sua caminhada na segunda fase, aguardando definição do adversário após o encerramento da primeira etapa, que será no dia 18 de fevereiro.

Todos os participantes da Copa do Brasil

Primeira fase

São Paulo: Velo Clube e Primavera

Velo Clube e Primavera Rio de Janeiro: Sampaio Corrêa

Sampaio Corrêa Minas Gerais: Betim

Betim Rio Grande do Sul: Guarany de Bagé

Guarany de Bagé Santa Catarina: Santa Catarina

Santa Catarina Bahia: Porto

Porto Pará: Bragantino

Bragantino Ceará: Tirol

Tirol Pernambuco: Maguary

Maguary Alagoas: Penedense

Penedense Mato Grosso: Primavera

Primavera Sergipe: América de Propriá

Segunda fase

São Paulo: São Bernardo, Novorizontino, Guarani e Portuguesa

São Bernardo, Novorizontino, Guarani e Portuguesa Rio de Janeiro: Volta Redonda, Nova Iguaçu, Boavista, Madureira e Portuguesa

Volta Redonda, Nova Iguaçu, Boavista, Madureira e Portuguesa Minas Gerais: América-MG, Tombense, Athletic Club e Uberlândia

América-MG, Tombense, Athletic Club e Uberlândia Rio Grande do Sul: Juventude, Caxias, Ypiranga e São Luiz

Juventude, Caxias, Ypiranga e São Luiz Paraná: Operário, Maringá, Londrina, Cianorte e Azuriz

Operário, Maringá, Londrina, Cianorte e Azuriz Santa Catarina: Avaí, Joinville e Figueirense

Avaí, Joinville e Figueirense Bahia: Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Juazeirense

Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Juazeirense Pará: Tuna Luso, Castanhal e Águia de Marabá

Tuna Luso, Castanhal e Águia de Marabá Ceará: Ceará, Fortaleza e Maracanã

Ceará, Fortaleza e Maracanã Goiás: Vila Nova, Anápolis, Atlético-GO e Goiás

Vila Nova, Anápolis, Atlético-GO e Goiás Pernambuco: Sport, Retrô e Santa Cruz

Sport, Retrô e Santa Cruz Alagoas: CRB, ASA e CSA

CRB, ASA e CSA Mato Grosso: Cuiabá, Mixto e Operário-VG

Cuiabá, Mixto e Operário-VG Amazonas: Amazonas, Nacional, Manaus e Manauara

Amazonas, Nacional, Manaus e Manauara Sergipe: Itabaiana e Lagarto

Terceira fase

São Paulo: Ponte Preta (campeã da Série C)

Ponte Preta (campeã da Série C) Santa Catarina: Barra (campeão da Série D)

Barra (campeão da Série D) Pará: Paysandu (campeão da Copa Verde 2025)

Paysandu (campeão da Copa Verde 2025) Sergipe: Confiança (vice da Copa do Nordeste 2025)

Quinta fase

São Paulo: Palmeiras, Mirassol, São Paulo, Bragantino, Santos e Corinthians

Palmeiras, Mirassol, São Paulo, Bragantino, Santos e Corinthians Rio de Janeiro: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco

Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco Minas Gerais: Cruzeiro e Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG Rio Grande do Sul: Grêmio e Internacional

Grêmio e Internacional Paraná: Athletico e Coritiba

Athletico e Coritiba Santa Catarina: Chapecoense

Chapecoense Bahia: Bahia e Vitória

Bahia e Vitória Pará: Remo

Datas-Base da Copa do Brasil

Fases com Jogo Único

Primeira fase: 18 de fevereiro

18 de fevereiro Segunda fase: 25 de fevereiro e 4 de março

25 de fevereiro e 4 de março Terceira fase: 11 de março

11 de março Quarta fase: 18 de março

Fases com jogos de ida e volta

Quinta fase: ida em 22 de abril e volta em 13 de maio

ida em 22 de abril e volta em 13 de maio Oitavas de final: ida em 2 de agosto e volta em 5 de agosto

ida em 2 de agosto e volta em 5 de agosto Quartas de final: ida em 26 de agosto e volta em 2 de setembro

ida em 26 de agosto e volta em 2 de setembro Semifinais: ida em 1 de novembro e volta em 8 de novembro

Final em jogo único