Saiba quando e em que fase estreia o Ypiranga na Copa do Brasil 2026

O Ypiranga fará sua estreia na segunda fase da Copa do Brasil 2026, que será disputada entre 25 de fevereiro e 4 de março. A equipe ingressa diretamente nesta etapa por estar entre os 74 clubes mais bem ranqueados do país, que se juntam aos 14 classificados da primeira fase.
A competição teve mudanças importantes para o próximo ano. O torneio passa a contar com 126 clubes, 34 a mais que na última edição, e terá um novo formato:
- Até a quarta fase, os confrontos serão em jogo único.
- Da quinta fase até as semifinais, os duelos passam a ser em ida e volta.
- A final será em jogo único, em sede neutra, no dia 6 de dezembro.
Os 20 clubes da Série A entram diretamente na quinta fase, enquanto o Canarinho inicia sua caminhada na segunda fase, aguardando definição do adversário após o encerramento da primeira etapa, que será no dia 18 de fevereiro.
Todos os participantes da Copa do Brasil
Primeira fase
- São Paulo: Velo Clube e Primavera
- Rio de Janeiro: Sampaio Corrêa
- Minas Gerais: Betim
- Rio Grande do Sul: Guarany de Bagé
- Santa Catarina: Santa Catarina
- Bahia: Porto
- Pará: Bragantino
- Ceará: Tirol
- Pernambuco: Maguary
- Alagoas: Penedense
- Mato Grosso: Primavera
- Sergipe: América de Propriá
Segunda fase
- São Paulo: São Bernardo, Novorizontino, Guarani e Portuguesa
- Rio de Janeiro: Volta Redonda, Nova Iguaçu, Boavista, Madureira e Portuguesa
- Minas Gerais: América-MG, Tombense, Athletic Club e Uberlândia
- Rio Grande do Sul: Juventude, Caxias, Ypiranga e São Luiz
- Paraná: Operário, Maringá, Londrina, Cianorte e Azuriz
- Santa Catarina: Avaí, Joinville e Figueirense
- Bahia: Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Juazeirense
- Pará: Tuna Luso, Castanhal e Águia de Marabá
- Ceará: Ceará, Fortaleza e Maracanã
- Goiás: Vila Nova, Anápolis, Atlético-GO e Goiás
- Pernambuco: Sport, Retrô e Santa Cruz
- Alagoas: CRB, ASA e CSA
- Mato Grosso: Cuiabá, Mixto e Operário-VG
- Amazonas: Amazonas, Nacional, Manaus e Manauara
- Sergipe: Itabaiana e Lagarto
Terceira fase
- São Paulo: Ponte Preta (campeã da Série C)
- Santa Catarina: Barra (campeão da Série D)
- Pará: Paysandu (campeão da Copa Verde 2025)
- Sergipe: Confiança (vice da Copa do Nordeste 2025)
Quinta fase
- São Paulo: Palmeiras, Mirassol, São Paulo, Bragantino, Santos e Corinthians
- Rio de Janeiro: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco
- Minas Gerais: Cruzeiro e Atlético-MG
- Rio Grande do Sul: Grêmio e Internacional
- Paraná: Athletico e Coritiba
- Santa Catarina: Chapecoense
- Bahia: Bahia e Vitória
- Pará: Remo
Datas-Base da Copa do Brasil
Fases com Jogo Único
- Primeira fase: 18 de fevereiro
- Segunda fase: 25 de fevereiro e 4 de março
- Terceira fase: 11 de março
- Quarta fase: 18 de março
Fases com jogos de ida e volta
- Quinta fase: ida em 22 de abril e volta em 13 de maio
- Oitavas de final: ida em 2 de agosto e volta em 5 de agosto
- Quartas de final: ida em 26 de agosto e volta em 2 de setembro
- Semifinais: ida em 1 de novembro e volta em 8 de novembro
Final em jogo único
- Final: 6 de dezembro