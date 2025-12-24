Ranking da CBF coloca Ypiranga entre os quatro melhores clubes do RS

O Ypiranga perdeu duas posições no ranking nacional de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e agora é o 50º colocado. A tabela de 2025 foi divulgada pela entidade nesta quarta-feira (24).
Apesar da queda, o Ypiranga soma 2.686 pontos e segue entre os quatro clubes gaúchos mais bem colocados, atrás de Grêmio (12º), Inter (14º) e Juventude (17º). A pontuação considera o desempenho das equipes nos últimos cinco anos em competições nacionais.
A queda do Ypiranga reflete a temporada abaixo das expectativas: o clube não disputou a Copa do Brasil e não avançou aos quadrangulares da Série C do Brasileirão, fatores que impactaram diretamente no cálculo da CBF.
Clubes do RS
- 12º - Grêmio
- 14º - Inter
- 17º - Juventude
- 50º - Ypiranga
- 58º - Caxias
- 63º - São José
- 98º - São Luiz
- 116º - Guarany de Bagé
- 139º - Novo Hamburgo
- 152º - Aimoré
- 178º - Avenida
- 209º - Glória de Vacaria
- 215º - Esportivo
- 233º - Santa Cruz