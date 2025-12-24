Ranking da CBF coloca Ypiranga entre os quatro melhores clubes do RS

Ypiranga ocupa a 50ª posição do ranking nacional. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga perdeu duas posições no ranking nacional de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e agora é o 50º colocado. A tabela de 2025 foi divulgada pela entidade nesta quarta-feira (24).

Apesar da queda, o Ypiranga soma 2.686 pontos e segue entre os quatro clubes gaúchos mais bem colocados, atrás de Grêmio (12º), Inter (14º) e Juventude (17º). A pontuação considera o desempenho das equipes nos últimos cinco anos em competições nacionais.

A queda do Ypiranga reflete a temporada abaixo das expectativas: o clube não disputou a Copa do Brasil e não avançou aos quadrangulares da Série C do Brasileirão, fatores que impactaram diretamente no cálculo da CBF.

Clubes do RS

12º - Grêmio

14º - Inter

17º - Juventude

50º - Ypiranga

58º - Caxias

63º - São José

98º - São Luiz

116º - Guarany de Bagé

139º - Novo Hamburgo

152º - Aimoré

178º - Avenida

209º - Glória de Vacaria

215º - Esportivo

233º - Santa Cruz