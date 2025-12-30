Questões climáticas, viagens e metas ousadas: a preparação do São Luiz para o Gauchão 2026

Da Silva (E) marcou no amistoso contra o Inter-SM. Fernando R. Cezar / São Luiz, Divulgação

O São Luiz iniciou sua pré-temporada no dia 1º de dezembro e vive dias de trabalho intenso para chegar pronto ao Gauchão, cuja estreia será no final de semana de 10 ou 11 de janeiro, contra o Caxias, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. A equipe comandada por Cristian de Souza enfrenta um período curto de preparação e obstáculos.

Segundo o treinador, as condições climáticas têm sido um dos principais desafios. As chuvas constantes na região dificultam a rotina de treinos e exigem cuidados para preservar o campo principal.

— Estamos há duas semanas debaixo de muita água todos os dias. Isso traz dificuldades, porque precisamos evitar danos ao nosso gramado e buscar alternativas para manter a intensidade dos trabalhos — explicou Cristian.

O São Luiz está no Grupo A, ao lado de Inter, Juventude, Avenida, São José e Guarany, e na primeira fase enfrentará os clubes do Grupo B: Grêmio, Caxias, Novo Hamburgo, Monsoon, Ypiranga e Inter-SM.

Expectativa

A fórmula exige regularidade para alcançar os objetivos traçados pelo clube: manutenção na Primeira Divisão, busca por uma vaga na Copa do Brasil de 2027, o que requer a conquista da Taça Farroupilha, competição na qual a equipe ficou com o vice-campeonato nesta temporada, além de confirmar participação na Série D e ter um calendário nacional.

Elenco: mescla de experiência e juventude

Cristian destacou que o elenco tem uma mescla de experiência e juventude, com jogadores que conhecem bem a competição e outros que atuarão pela primeira vez no futebol gaúcho. A identidade do São Luiz, segundo ele, passa pela força dentro do 19 de Outubro, fator que o clube pretende resgatar após perder parte dessa vantagem na Série D do Brasileirão.

— O fator casa é preponderante para nós. O São Luiz ficou muito tempo invicto aqui, e queremos retomar essa identidade: ser forte, competitivo e equilibrado jogando em Ijuí — afirmou o técnico.

Além das questões climáticas, a logística e as longas distâncias entre cidades também pesam para o clube, que ainda enfrenta limitações financeiras. Para Cristian, cada ponto será decisivo em um campeonato marcado pelo equilíbrio. A logística é um fator determinante: o São Luiz terá de percorrer cerca de dois mil quilômetros entre ida e volta nas três partidas fora de Ijuí — marca que só fica atrás do Guarany de Bagé, que viajará aproximadamente três mil quilômetros.

— Nossa maior luta é estrutural e logística. Jogar quarta e domingo com viagens longas pesa muito, e isso exige planejamento. Mas sabemos que, se mantivermos a competitividade, podemos alcançar nossos objetivos — completou.

Elenco do São Luiz