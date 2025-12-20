Quem era o adolescente promessa das corridas de cavalos que morreu em acidente na reta final de prova no RJ

Joaquim era considerado uma promessa nas corridas. Sylvio Rondinelli / Jockey Club Brasileiro

Joaquim Pavoski Dapper tinha apenas 16 anos, mas já carregava um grande sonho: ser um dos principais nomes do turfe brasileiro. Ele morreu após sofrer uma queda durante um páreo no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro, no dia 9 de dezembro. Desde então, estava internado, mas não resistiu. A morte cerebral foi confirmada na quarta-feira (17), e um exame complementar no dia seguinte oficializou o óbito, segundo o Jockey Club Brasileiro.

Natural de Faxinalzinho, no norte do Estado, cidade com pouco mais de 2,5 mil habitantes, ele começou a montar aos 12 anos e conquistou espaço no meio das corridas de cavalos.

Conhecido nas pistas como J. Pavoski, o adolescente estreou no Hipódromo da Gávea há três meses: venceu logo na primeira participação.

Joaquim era filho de Ivonei Dapper, secretário de Comércio e Turismo de Faxinalzinho, e de Jucélia Pavoski Dapper, vereadora. A prefeitura e Câmara Municipal divulgaram notas de pesar pelo falecimento do adolescente, destacando o impacto da perda para a comunidade:

"Neste momento de dor e consternação, a Administração Municipal expressa suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Joaquim", diz a publicação.

O Jockey Club Brasileiro também lamentou a morte e ressaltou a trajetória do aprendiz: "Reiteramos nosso compromisso de apoiar os profissionais do esporte em todas as circunstâncias e agradecemos a dedicação de todos que acompanharam a trajetória de J. Pavoski."

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre velório ou cerimônia de despedida.

O acidente

No dia do acidente, Joaquim estava no grupo intermediário da prova, atrás dos líderes, quando caiu a poucos metros da linha de chegada.

O primeiro atendimento foi feito pela equipe médica do hipódromo. Depois, ele foi levado para o Hospital Miguel Couto e, no sábado (13), transferido para o Hospital Pasteur.