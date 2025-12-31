Quando o Ypiranga joga no Gauchão 2026: veja a tabela da primeira fase

Canarinho iniciou a pré-temporada no dia 1º de dezembro. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou nesta quarta-feira (31) a tabela detalhada da fase classificatória do Gauchão 2026. O Ypiranga fará sua estreia no dia 10 de janeiro, às 16h, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A primeira partida diante da torcida acontece na segunda rodada, quando o Canarinho recebe o Guarany de Bagé no Colosso da Lagoa, no dia 15 de janeiro, às 19h.

Logo depois, a equipe de Raul Cabral terá um confronto de peso: no dia 18, às 18h, encara o Inter, também em Erechim (veja a tabela completa abaixo).

Novo regulamento

As 12 equipes do Gauchão foram divididas em dois grupos com seis clubes cada. Na primeira fase, os confrontos acontecem apenas entre times da outra chave, totalizando seis rodadas.

O Ypiranga está no Grupo B, ao lado de Grêmio, Caxias, Novo Hamburgo, Monsoon e Inter-SM. Assim, enfrentará os adversários do Grupo A: Internacional, Juventude, Avenida, São José, Guarany e São Luiz.

Os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos disputam um quadrangular do rebaixamento.

Nas quartas, em jogo único, o primeiro do Grupo A enfrenta o quarto do Grupo B, e assim sucessivamente. Os quatro eliminados dessa fase disputam a Taça Farroupilha, que também garante vaga na Copa do Brasil.

Os mandos de campo serão definidos conforme a pontuação da primeira fase. Já as semifinais e a final serão disputadas em jogos de ida e volta.

Quando o Ypiranga joga no Gauchão 2026? Veja as datas, locais e horários

1ª rodada

Adversário : Juventude

: Juventude Quando : 10 de janeiro, às 16h

: 10 de janeiro, às 16h Onde : Alfredo Jaconi (Caxias do Sul)

: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul) Onde assistir: SporTV e Premiere

2ª rodada

Adversário : Guarany de Bagé

: Guarany de Bagé Quando : 15 de janeiro, às 19h

: 15 de janeiro, às 19h Onde : Colosso da Lagoa (Erechim)

: Colosso da Lagoa (Erechim) Onde assistir: GZH e ge.globo/rs

3ª rodada

Adversário : Internacional

: Internacional Quando : 18 de janeiro, às 18h

: 18 de janeiro, às 18h Onde : Colosso da Lagoa (Erechim)

: Colosso da Lagoa (Erechim) Onde assistir: RBS TV e Premiere

4ª rodada

Adversário : Avenida

: Avenida Quando : 21 de janeiro, às 21h30min

: 21 de janeiro, às 21h30min Onde : Eucaliptos (Santa Cruz do Sul)

: Eucaliptos (Santa Cruz do Sul) Onde assistir: GZH e ge.globo/rs

5ª rodada

Adversário : São Luiz

: São Luiz Quando : 24 de janeiro, às 16h

: 24 de janeiro, às 16h Onde : 19 de Outubro (Ijuí)

: 19 de Outubro (Ijuí) Onde assistir: GZH e ge.globo/rs

6ª rodada