Presidente avalia oito anos à frente do Ypiranga: “Cada jogo que colocamos o time em campo foi uma vitória”

Adilson assumiu a presidência do Canarinho em 2018. Brayan Brandão / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga vive um momento de transição. Após oito anos na presidência, Adilson Stankiewicz não concorrerá à reeleição e ocupará o cargo de vice-presidente na nova chapa, que será eleita nesta terça-feira (2) para o biênio 2026-2027.

A decisão, segundo ele, foi motivada por compromissos profissionais.

— Estou com compromissos profissionais que exigem minha atenção e impossibilitaram seguir à frente da instituição por mais um mandato. Coloquei o nome à disposição como vice-presidente no intuito de auxiliar o novo presidente com a experiência adquirida ao longo dos últimos oito anos em que estive à frente do clube e principalmente do departamento de futebol — afirmou Adilson, que deverá ser o reitor da Universidade Regional Integrada Alto Uruguai e das Missões (URI) em 2026.

A chapa foi construída em consenso entre diretores e conselheiros, tendo Adelcio Mores como presidente, Adilson como vice e José Scussel como primeiro tesoureiro.

— Estamos todos juntos há bastante tempo na administração do clube. Teremos novas ideias, novo ânimo e renovações com o novo presidente Adelcio e também a garantia da experiência e apoio de todos os setores do clube — destacou.

Desafios e conquistas

Adilson relembrou os momentos mais difíceis e marcantes da gestão.

— O primeiro desafio foi abrir as portas em 2018, após um doloroso rebaixamento em 2017, e fazer uma equipe competitiva que pudesse buscar novamente nosso lugar na primeira divisão. O acesso veio somente no ano seguinte, em 2019. Foram tempos muito difíceis, superados com muito sacrifício das pessoas que estão no clube diariamente. Foi um trabalho a muitas mãos — disse.

Entre os episódios decisivos, ele cita a partida contra o Tupi, pela Série C de 2018.

— Acredito que o momento mais difícil foi o último jogo da Série C em 2018, em que uma derrota ou empate frente ao Tupi nos rebaixaria e possivelmente enterraria todos os nossos planos para o futuro do clube. Vencemos por 5 a 1 no Colosso, garantindo a permanência na Série C no nosso momento de maior fragilidade — recordou.

Outro marco foi a final do Gauchão contra o Grêmio, em 2022.

— Mesmo com o vice-campeonato, saímos aplaudidos de campo com a certeza de termos feito história — completou.

Estrutura e legado

Adilson Stankiewicz avalia que o Ypiranga hoje está consolidado no cenário estadual e nacional.

— Estamos na primeira divisão gaúcha, na Série C e disputando Copa do Brasil praticamente todo ano. Estamos entre os 50 maiores do país, o que não é pouco para uma comunidade do nosso porte. É um trabalho de evolução constante e feito com a ajuda de todos — afirmou.

Entre os títulos e feitos da gestão, Adilson destacou alguns: campeão da Divisão de Acesso (2019), vice-campeão gaúcho (2022), campeão do Interior (2023), campeão da Taça Farroupilha (2025), além de três vezes chegar à terceira fase da Copa do Brasil e quatro vezes disputar as fases finais da Série C.