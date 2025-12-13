Jovem piloto de Passo Fundo é campeão da Fórmula 4 Brasil: "Não consigo descrever"

Passo-fundense confirmou o título após a primeira corrida da sexta etapa da temporada. Gilmar Rose / Divulgação

Heitor Dall’Agnol Farias, 16 anos, é o novo campeão da Fórmula 4 Brasil. Em seu primeiro ano na categoria, o piloto de Passo Fundo, no norte do Estado, confirmou o título com duas provas de antecedência.

A conquista aconteceu neste sábado (13), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, após a primeira corrida da sexta etapa da temporada.

Com o resultado, Heitor se tornou matematicamente inalcançável na liderança do campeonato, mesmo sem a realização das corridas 2 e 3, programadas para o domingo (14).

O piloto corre pela TMG Racing, que também comemorou o título de primeiro lugar no campeonato das equipes da F4 Brasil pelo segundo ano consecutivo.

Emocionado após cruzar a linha de chegada, Heitor falou durante a transmissão oficial da categoria no YouTube e destacou o significado do título conquistado durante a temporada de estreia na F4.

— Eu não consigo descrever (o que estou sentindo). Nesta mesma época do ano, no ano passado, a gente nem tinha certeza se ia correr. Finalizar esse ano sendo campeão da Fórmula 4 Brasil significa muito para mim. Estou muito feliz e sou muito grato por todo o trabalho que a equipe e os patrocinadores fizeram.

Questionado se correria mais aliviado nas últimas duas provas do fim de semana e da temporada, o piloto reconheceu o peso tirado dos ombros, mas afirmou que ainda há objetivos pela frente.

Piloto correu pela TMG Racing em 2025. Gilmar Rose / Divulgação

— Agora é aproveitar o final desse campeonato. Claro, vamos tentar ver se conseguimos mais uma vitória, mas só de ter ganhado esse campeonato já é um alívio.