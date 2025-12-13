Esportes

Aos 16 anos
Notícia

Jovem piloto de Passo Fundo é campeão da Fórmula 4 Brasil: "Não consigo descrever"

Conquista aconteceu neste sábado (13), em Interlagos. Heitor Dall’Agnol Farias confirmou o título com duas provas de antecedência

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS