Horizontina recebe Pan-Americano de Bocha e define vagas para o Mundial

A cidade gaúcha de Horizontina, na Região Noroeste, sedia até domingo (7) o 4º Pan-Americano de Clubes Campeões de Bocha, na modalidade Raffa. O evento, que começou na quarta-feira (3), reúne 80 atletas de Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru e Brasil. Os campeões garantem vaga direta no Mundial da categoria.

Na quarta-feira, as delegações foram recepcionadas e a abertura oficial da competição foi realizada. Já na manhã desta quinta-feira (4), atletas iniciaram a prova de tiro de precisão no ginásio Édio Stoll, após o reconhecimento das canchas e os últimos ajustes das equipes. A disputa exige técnica apurada e concentração máxima dos participantes.

As partidas classificatórias nas modalidades individual, dupla e trio tiveram início às 14h. Para as disputas da Raffa, a bocha tradicional na região, quatro canchas foram montadas. Paralelamente, são realizados jogos demonstrativos de Zerbin e Petanca, modalidades que a organização busca popularizar no Brasil.

O evento tem gerado impacto positivo na economia local. Segundo a prefeitura, Horizontina — que tem cerca de 20 mil habitantes — registra hotéis lotados e comércio aquecido, com expectativa de aumento do movimento nos próximos dias, impulsionado pelas partidas decisivas.

A entrada para acompanhar as competições é gratuita. A organização projeta ginásio lotado até o encerramento, no domingo (7), quando os campeões continentais serão conhecidos.