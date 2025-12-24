Gaúcho e Passo Fundo terão calendário mais extenso em 2026

Passo Fundo venceu o único clássico Ga-Pas de 2026. Luiz Carlos Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

A próxima temporada promete ser mais movimentada para Gaúcho e o Passo Fundo. Diferente de 2025, quando apenas o Alviverde disputou duas competições estaduais, os dois clubes planejam participar tanto da Copa FGF quanto da Divisão de Acesso em 2026. A decisão vem acompanhada de mudanças significativas no calendário do futebol gaúcho.

A Copa FGF, que tradicionalmente ocorria no segundo semestre, será antecipada e acontecerá logo após o Gauchão, com 14 datas programadas entre 6 de maio e 29 de julho. Já a Divisão de Acesso ficará para o segundo semestre, com início em 2 de agosto e término em 31 de outubro, totalizando 18 datas — três a menos que neste ano.

Expectativa dos dirigentes

Além do calendário mais cheio, os dois clubes têm metas ousadas para 2026: o Periquito quer voltar à elite do futebol gaúcho após 19 anos — sua última participação na primeira divisão foi em 2007 —, enquanto o Tricolor busca o retorno depois de nove anos, já que jogou o Gauchão pela última vez em 2017.

A Copa FGF também ganha peso extra: além do título estadual, o campeão garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. Para o Gaúcho, seria um retorno ao cenário nacional após seis anos, já que disputou a competição pela última vez em 2019. O Passo Fundo, por sua vez, tem uma história mais distante: participou apenas da Série C em 2001, antes da criação da quarta divisão em 2009.

Segundo os presidentes Luciano Azevedo, do Gaúcho, e Silvino Ferrão, do Passo Fundo, a intenção é colocar as equipes em campo nas duas competições.

— Nosso projeto é jogar ambas as competições. É claro que sempre vamos examinar a fórmula, mas essa é a ideia. Temos sempre disputado nos últimos anos — destacou Azevedo.

Ferrão reforçou que o Passo Fundo também está disposto a encarar ambas.