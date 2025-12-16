Gaúcho anuncia instalação de refletores na Arena Be8 para jogos noturnos a partir de 2026

Projeto de como será a iluminação da Arena Be8. SC Gaúcho, Divulgação

O Gaúcho confirmou, na manhã desta terça-feira (16), um investimento histórico para a próxima temporada: a instalação de refletores na Arena Be8. A obra, que começa em janeiro, tem previsão de conclusão ainda no primeiro semestre de 2026, permitindo que o clube volte a realizar partidas noturnas após mais de 30 anos.

O anúncio foi feito pelo presidente Luciano Azevedo, que destacou a importância da iluminação para o calendário e para a comunidade.

— Nós contratamos as obras de iluminação do clube, que é mais um passo no sentido da estrutura que nós queremos ter. O Gaúcho vai ter uma das melhores iluminações do Rio Grande do Sul. Acho que esse é um passo muito importante para a nossa instituição, para a comunidade, para o estudo e para a nossa torcida — destacou Luciano Azevedo.

A empresa responsável pelo projeto é referência em sistemas de iluminação e já atuou em estádios como o Colosso da Lagoa, Arena União Frederiquense e a Arena da Portuguesa, em São Paulo. O novo sistema contará com tecnologia LED de última geração, garantindo entre 593 e 600 lux de iluminação no gramado da Arena Be8.