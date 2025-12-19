Ga-Pas em 2025: drama, reação e frustração no futebol da dupla do norte gaúcho

Passo Fundo venceu o Gaúcho por 1 a 0 no único Ga-Pas de 2025. Marlon Oliveira fotógrafo / @marlofoto

A temporada de 2025 foi marcada por contrastes para a dupla Ga-Pas. Enquanto o Gaúcho viveu um ano de extremos, passando da luta contra o rebaixamento à disputa por vaga na Série D, o Passo Fundo manteve a regularidade, mas ficou no quase na busca pelo retorno à elite do futebol gaúcho.

Gaúcho: de quase queda à semifinal da Copa FGF

O ano começou com grandes expectativas para o Gaúcho. O Alviverde investiu pesado para montar um elenco competitivo na Divisão de Acesso, sob o comando do técnico Ariel Lanzini. Porém, dentro de campo, a realidade foi bem diferente: após oito rodadas e uma campanha irregular, Ariel foi demitido e deu lugar a Juca Antonello.

Mesmo com a troca, o time não reagiu como esperado e terminou a primeira fase brigando para não cair, escapando do rebaixamento apenas na penúltima rodada.

No segundo semestre, a história mudou. Com elenco reformulado e sob a liderança de Fabiano Daitx, o Periquito fez uma campanha sólida na Copa FGF, garantindo classificação direta para as semifinais. O sonho de disputar a Série D em 2026, porém, parou nos pênaltis contra o Brasil de Pelotas.

Números do Gaúcho em 2025

Jogos: 23

Vitórias: 6

Empates: 7

Derrotas: 10

Aproveitamento: 36%

Gols marcados: 27

Gols sofridos: 24

Artilheiro: Warlei (5 gols)

Atleta que mais jogou em 2025: Maicon Assis (21 jogos)

Passo Fundo: campanha consistente, mas sem sucesso

O Passo Fundo optou por uma temporada mais curta, disputando apenas a Divisão de Acesso. Sob o comando de Gabriel Dutra, o Tricolor fez uma primeira fase sólida, terminando com a terceira melhor campanha.

A expectativa pelo acesso era alta, mas a eliminação nos pênaltis para o Veranópolis logo nas quartas de final frustrou os planos. Após a queda, o clube decidiu não participar da Copa FGF, encerrando o ano com apenas 16 jogos.

Números do Passo Fundo em 2025