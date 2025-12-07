Final estadual do Circuito Sesc de corridas recebe 400 atletas em Passo Fundo

Premiação ocorreu nesta manhã. Eduarda Costa / Agencia RBS

Cerca de 400 atletas participaram da final do Circuito Sesc de Corridas em Passo Fundo, no norte do Estado, na manhã deste domingo (7). O evento teve percursos de três, cinco e dez quilômetros, com largada às 7h30min, em frente ao Centro Administrativo da Comercial Zaffari, no bairro São Cristóvão.

O atleta Marilson dos Santos, tricampeão da Corrida de São Silvestre, esteve presente no evento. Considerado um dos nomes mais importantes do atletismo brasileiro, ele palestrou no sábado (6) e premiou os vencedores neste domingo:

— É primeira vez que venho para cá e fiquei muito surpreso com a organização da prova, com a cidade e recepção que tive. Nota-se que é uma cidade realmente ativa, que tem muitos praticantes de atividade física e isso é muito bom.

Até chegar em Passo Fundo, o Circuito teve 17 etapas classificatórias ao longo do ano em todo o Estado. Puderam participaram da final neste domingo aqueles que completaram ao menos duas etapas no ano e conquistaram o pódio em pelo menos uma prova.

— Estamos muito felizes de poder realizar o final estadual do Circuito, pois participamos das etapas há oito anos e vínhamos batalhando por receber a final. Temos pessoas de todo o Rio Grande do Sul hoje aqui, uma galera de energia maravilhosa. É um orgulho pra nós — resumiu a diretora do Sesc Passo Fundo, Aline Pasquetti.