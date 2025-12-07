Esportes

No domingo
Notícia

Final estadual do Circuito Sesc de corridas recebe 400 atletas em Passo Fundo

Evento teve percursos de 3km, 5km e 10km, com largada pela manhã no bairro São Cristóvão 

Eduarda Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS