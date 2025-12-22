Entre a conquista da Taça Farroupilha e a montanha-russa na Série C: o 2025 do Ypiranga

Ypiranga conquistou a Taça Farroupilha. Joelmir Scheleski / Federação Gaúcha de Futebol, Divulgação

O ano de 2025 foi marcado por emoções intensas para o Ypiranga. A equipe iniciou a temporada disputando o Gauchão, mas não conseguiu avançar às semifinais. Apesar disso, garantiu vaga para a Taça Farroupilha, onde viveu um dos momentos mais gloriosos: conquistou o título e assegurou presença na Copa do Brasil 2026, um feito que trouxe otimismo para o restante da temporada.

No entanto, depois do campeonato estadual, o clube passou por uma reformulação no elenco. Três peças fundamentais deixaram o Canarinho para atuar em outras equipes, desfalcando o elenco no início da Série C: o zagueiro Heitor, o lateral-esquerdo Heitor Roca e o centroavante Galego.

Série C: da euforia à tensão

A campanha na Série C do Campeonato Brasileiro começou de forma promissora. O Ypiranga emplacou cinco vitórias consecutivas, figurando entre os primeiros colocados e alimentando o sonho do acesso. No entanto, a fase positiva deu lugar a uma sequência preocupante: oito jogos sem vencer, que levaram o clube a uma situação dramática na reta final.

Na última rodada, o cenário era imprevisível: o Canarinho tinha chances tanto de classificação para os quadrangulares quanto de rebaixamento. Com uma vitória crucial contra o Figueirense, terminou em 10º lugar, escapando do descenso, mas ficando fora da disputa pelo acesso. A temporada se encerrou no final de agosto.

Outro capítulo marcante

A temporada também foi marcada por mudanças fora das quatro linhas. Logo após a terceira rodada da Série C, o executivo de futebol Fárnei Coelho pediu desligamento do Ypiranga para assumir função no Guarani de Campinas. Mais tarde, ele seria responsável por levar o técnico Matheus Costa, que deixou o comando do Canarinho na 14ª rodada para também seguir para o clube paulista.

Leia Mais Do gramado à presidência: quem é e o que pensa o novo presidente do Ypiranga

Com a saída de Costa, restando cinco jogos para o fim da primeira fase, Raul Cabral assumiu a equipe e conseguiu manter o time vivo até a última rodada, evitando o pior e garantindo a permanência na Série C.

Números do Ypiranga em 2025