Do gramado à presidência: quem é e o que pensa o novo presidente do Ypiranga

Adelcio comandará o Canarinho a partir de 2026. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga tem um novo presidente para os próximos dois anos. Adelcio Luiz Mores foi eleito na última terça-feira (2) para comandar o clube no biênio 2026-2027, sucedendo Adilson Stankiewicz, que esteve à frente da instituição por oito anos e agora passa a ocupar o cargo de vice-presidente.

Em entrevista a GZH Passo Fundo, o novo presidente falou sobre sua trajetória dentro do Canarinho, os desafios que terá pela frente e as metas para os próximos anos.

Uma história que começou nos gramados

A relação de Adelcio com o Ypiranga começou nos gramados, na década de 1980. Entre 1982 e 1984, ele vestiu a camisa do clube como atleta, em um período marcado pelo retorno do futebol profissional a Erechim. Na época, os jogadores eram da cidade e da região, conciliando trabalho e treinos à noite.

Depois disso, seguiu como torcedor até 2014, quando foi convidado para integrar a diretoria como diretor administrativo, função que exerceu até 2017. Em 2018, passou a atuar na diretoria de futebol, participando das decisões do departamento.

A escolha de Adelcio para assumir o comando do clube ocorreu após conversas internas, diante da impossibilidade de Adilson seguir no cargo por compromissos profissionais. Segundo ele, a decisão foi tomada de forma natural, com apoio de lideranças do clube.

Para o novo presidente, o desafio é grande, mas também motivador: manter o Ypiranga competitivo e financeiramente equilibrado.

— Numa tarde, o Zé Scussel (atualmente vice-presidente do clube) foi até a minha casa e me convenceu a assumir. Vejo isso como um desafio, mas também é algo que me motiva muito. O Ypiranga é um clube qualificado e vamos trabalhar para manter isso — comentou Adelcio.

Desafios financeiros e esportivos

O presidente reconhece que o maior desafio será equilibrar resultados esportivos com a realidade financeira do clube. Para 2026, a montagem do elenco foi feita com planejamento e pés no chão. A folha salarial será de aproximadamente R$ 400 mil, bem abaixo dos anos anteriores, quando chegou a R$ 700 mil.

— As receitas são escassas e há dez anos brigamos com gigantes do futebol brasileiro com orçamentos muito maiores. Mas, com compromisso e planejamento, conseguimos superar essas dificuldades — disse.

Apesar do limite financeiro, Adelcio acredita que o grupo formado para 2026 é qualificado e foi montado com base em análises detalhadas para minimizar erros.

— Esse ano, como não avançamos ao quadrangular da Série C, tivemos mais tempo para analisarmos o perfil de muitos jogadores. Todos atletas contratados passaram por uma seleção criteriosa do nosso staff, que avaliou diversas características. Esse ano teremos um grupo menor, por isso precisávamos ser mais assertivos — destacou.

Planos para o futuro

Um dos pontos que Adelcio pretende trabalhar é a popularização do estádio.

— Sou adepto a valores menores de ingresso, para chamar o torcedor. Vamos lançar novas modalidades de sócio e conversar diretamente com a torcida e com a imprensa para caminhar juntos. A ideia é tornar os jogos mais acessíveis e fortalecer o vínculo com a comunidade — afirmou o presidente.

O novo presidente também destacou a importância de manter o Ypiranga competitivo nas três competições que disputa: Gauchão, Copa do Brasil e Série do Brasileirão.