De um estreante a um competidor entre os melhores: conheça dois atletas gaúchos que correrão a São Silvestre

55 mil corredores participarão da centésima edição da São Silvestre. Miguel Schincariol / AFP

A centésima edição da Corrida Internacional de São Silvestre, marcada para o dia 31 de dezembro em São Paulo, reunirá cerca de 55 mil corredores para percorrer os 15 quilômetros da prova mais tradicional do país. Entre eles, dois gaúchos representam realidades opostas: Benisio Rodrigues, de Não-Me-Toque, que estreia aos 48 anos, e Maicon Mancuso, de Passo Fundo, que participa pela terceira vez no pelotão de elite, reservado aos atletas de alto rendimento.

O estreante aos 48 anos

Em três anos, Benisio já participou de cerca de 15 provas. Arquivo Pessoal

Benisio vive o auge de uma transformação iniciada há três anos. Aos 45, decidiu abandonar o sedentarismo e começou um processo de reeducação alimentar aliado à musculação personalizada. Em oito meses, perdeu mais de oito quilos e passou a incluir corridas leves e bicicleta na rotina.

Em agosto de 2023, começou a treinar com assessoria esportiva e não parou mais. Hoje, treina três vezes por semana e já participou de cerca de 15 provas, incluindo meias-maratonas em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

Para chegar à São Silvestre, ajustou alimentação, hidratação, sono e reforço muscular. A meta é completar o percurso entre 1h20min e 1h30min.

Para ele, participar da prova é a realização de um sonho. Desde jovem, assistia à corrida pela TV no último dia do ano e nunca imaginou que um dia estaria na Avenida Paulista.

— Não é só correr: tem muito esforço por trás. A alimentação é o ponto mais crítico. A São Silvestre sempre foi emblemática para mim. Participar da edição histórica, que comemora 100 anos, é uma oportunidade única. Para mim, é uma corrida de comemoração, reflexão e emoção — contou Benisio.

O experiente do pelotão de elite

Mancuso vai largar no pelotão de elite da São Silvestre. Felipe Vargas / Divulgação

Maicon Mancuso corre desde os 13 anos e, aos 32, soma conquistas que o colocam entre os principais nomes da corrida de rua no Sul do país. Nas duas últimas edições da São Silvestre, foi o melhor gaúcho na classificação geral. Este ano, porém, enfrentou um obstáculo: uma pubalgia que o afastou dos treinos por cerca de seis meses.

Apesar das dificuldades, Maicon acredita que chega mais bem preparado do que nos anos anteriores. A meta é correr na casa dos 47 minutos e brigar por um lugar entre os dez primeiros, além de manter o retrospecto de melhor gaúcho. A sua melhor colocação nas últimas edições foi 19º.

— A São Silvestre é a prova mais assistida do país. Largar na elite e disputar com os melhores do mundo é um sonho. Cada vez que estou lá, reafirmo que cheguei onde queria. Quero manter o retrospecto e tentar correr na casa dos 47 minutos. Se conseguir, posso ficar entre os dez primeiros e entre os cinco brasileiros, o que seria um avanço significativo — frisou Mancuso.

Se para Benisio a estreia aos 48 anos simboliza superação e mudança de hábitos, para Maicon a terceira participação reafirma um projeto de carreira e um sonho que começou na infância, inspirado pelo pai e pelos ídolos da modalidade. No dia 31, ambos estarão na mesma largada, separados por objetivos, mas unidos pela paixão pela corrida.