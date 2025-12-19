"Daqui a três semanas queremos estar prontos”: treinador fala sobre preparação do Ypiranga para o Gauchão

O Ypiranga começou a pré-temporada com vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no primeiro amistoso sob o comando do técnico Raul Cabral. Com um elenco reformulado, o clube vive um período de adaptação e ajustes antes da estreia no Campeonato Gaúcho, em 10 ou 11 de janeiro, contra o Juventude.
Para o treinador, este período é fundamental para dar identidade ao time e alcançar o equilíbrio que considera essencial.
— Acho que o principal é equilíbrio. Se tivermos uma defesa sólida e equipe que valoriza a bola, que entende os momentos do jogo, vamos conseguir ter um time competitivo. É importante ajustar a fase defensiva, mas também criar chances de gol — avaliou Cabral.
Apesar do resultado no primeiro teste, o comandante admite que há pontos a corrigir, especialmente na marcação.
— No quesito defensivo, ainda temos situações pontuais, como o momento certo de subir a pressão. Às vezes os gatilhos não estão automatizados, o que gera erros e espaços nas costas da defesa. Estamos corrigindo isso com vídeos e treinamentos — frisou.
O Ypiranga terá mais dois testes antes da estreia no Gauchão: o primeiro será na segunda (22), contra o Azuriz que, segundo o treinador, exigirá mais atenção do seu elenco. Depois, no dia 3 de janeiro, enfrenta o Concórdia para realizar os ajustes finais antes de encarar o Juventude.
— Esses jogos são fundamentais para o grupo evoluir. É importante enfrentar equipes que nos tragam algo diferente, para corrigir pensando no Gauchão e na competição. Daqui a três semanas queremos estar prontos — completou.