"Daqui a três semanas queremos estar prontos”: treinador fala sobre preparação do Ypiranga para o Gauchão

Ypiranga iniciou a pré-temporada no dia 1º de dezembro. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga começou a pré-temporada com vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no primeiro amistoso sob o comando do técnico Raul Cabral. Com um elenco reformulado, o clube vive um período de adaptação e ajustes antes da estreia no Campeonato Gaúcho, em 10 ou 11 de janeiro, contra o Juventude.

Para o treinador, este período é fundamental para dar identidade ao time e alcançar o equilíbrio que considera essencial.

— Acho que o principal é equilíbrio. Se tivermos uma defesa sólida e equipe que valoriza a bola, que entende os momentos do jogo, vamos conseguir ter um time competitivo. É importante ajustar a fase defensiva, mas também criar chances de gol — avaliou Cabral.

Apesar do resultado no primeiro teste, o comandante admite que há pontos a corrigir, especialmente na marcação.

— No quesito defensivo, ainda temos situações pontuais, como o momento certo de subir a pressão. Às vezes os gatilhos não estão automatizados, o que gera erros e espaços nas costas da defesa. Estamos corrigindo isso com vídeos e treinamentos — frisou.

O Ypiranga terá mais dois testes antes da estreia no Gauchão: o primeiro será na segunda (22), contra o Azuriz que, segundo o treinador, exigirá mais atenção do seu elenco. Depois, no dia 3 de janeiro, enfrenta o Concórdia para realizar os ajustes finais antes de encarar o Juventude.