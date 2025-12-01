Com seis novidades no elenco, Ypiranga inicia preparação para o Gauchão

Volante Dionísio, com passagem pelo Vitória, é um dos reforços do Canarinho para 2026. Victor Ferreira / EC Vitória, Divulgação

O Ypiranga inicia oficialmente, na tarde desta segunda-feira (1º), a pré-temporada visando a disputa do Campeonato Gaúcho. No primeiro dia de atividades, o clube anunciou mais seis jogadores que irão integrar o elenco do técnico Raul Cabral.

Entre os novos nomes, quatro são oriundos das categorias de base do clube: o goleiro Pigatto, o zagueiro Eduardo Grechi, o volante Kauan e o meia João Branco.

Além dos jovens, dois reforços experientes foram confirmados. O zagueiro Zé Adilson, de 21 anos, chega após passagens por Azuriz, Verê e Laranja Mecânica, do Paraná. Antes disso, o atleta iniciou sua trajetória nas categorias de base do Inter e concluiu a formação no Flamengo.

Outro nome confirmado é o volante Dionísio, de 31 anos, que acumula experiência em clubes como Vitória da Conquista, Jacuipense, Vitória, Brusque e Confiança, pelo qual atuou na última temporada.

Com as novas contratações, o Ypiranga soma 27 jogadores anunciados até o momento. A ideia do técnico Raul Cabral é trabalhar com um grupo entre 28 e 30 atletas durante a preparação para o Estadual.

Elenco confirmado até o momento