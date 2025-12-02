Com chapa única, Ypiranga elege novo presidente para o próximo biênio

Adelcio Mores foi eleito presidente do Ypiranga para o biênio 2026 e 2027. Caroline Dolina / Agência RBS

O Ypiranga definiu nesta terça-feira (2) sua nova diretoria para o biênio 2026-2027. Em eleição realizada no Colosso da Lagoa, a chapa única foi eleita por aclamação entre diretores e conselheiros, marcando o início de um novo ciclo no comando do time de Erechim.

O novo presidente será Adelcio Luiz Mores, atual diretor de futebol do Ypiranga. Ao seu lado, Adilson Stankiewicz, que esteve à frente da presidência nos últimos oito anos, passa a ocupar o cargo de vice-presidente.

A composição da chapa inclui ainda José Antônio Scussel, hoje vice-presidente, como primeiro tesoureiro, e Glauber Fernando Bergonsi como segundo tesoureiro.

Em 2026, o Ypiranga terá pela frente três grandes desafios: a disputa do Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

Confira a nominata eleita