Cinco dias após o início da pré-temporada, Ypiranga tem a primeira baixa no elenco

O Ypiranga teve uma baixa inesperada logo no começo da preparação para a temporada 2026. Apenas cinco dias depois do início da pré-temporada, o lateral-esquerdo Juninho deixou o clube. A saída foi confirmada pelo jogador neste sábado (6).
Juninho, que chegou ao Canarinho com expectativa de reforçar o setor defensivo, deve retornar ao futebol internacional. O jogador estava atuando na Armênia antes de acertar com o Ypiranga e, segundo informações apuradas por GZH, recebeu uma proposta para voltar ao Exterior.
Agora, o departamento de futebol do Canarinho vai ao mercado para repor a saída do lateral-esquerdo. A estreia da equipe no Campeonato Gaúcho será no dia 10 ou 11 de janeiro, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi.
Elenco confirmado até o momento
- Goleiros: Zé Carlos, Eduardo Araújo, Pigatto e Gabriel Werner;
- Zagueiros: Walce, Willian Gomes, Reinaldo Dutra, Eduardo Grechi e Zé Adilson;
- Laterais-direito: Cleiton e Danielzinho;
- Laterais-esquerdo: Dudu Dall Agnol;
- Meio-campistas: Marlone, Lucas Ramos, Estêvão e João Branco;
- Volantes: Igor Silva, Gabriel Terra, Dionísio e Kauan;
- Atacantes: Renan Gorne, Felipe Ferreira, Gustavo Simões, Marcelinho, Pedro Lucas e Fogaça.