Esportes

Expectativa
Notícia

Centroavante mira estreia pelo Ypiranga no Gauchão: “Estamos evoluindo pouco a pouco”

Renan Gorne disputará o Estadual pela primeira vez; estreia do Canarinho será contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi

Caroline Dolina

