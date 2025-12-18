Centroavante mira estreia pelo Ypiranga no Gauchão: “Estamos evoluindo pouco a pouco”

A contagem regressiva para o Campeonato Gaúcho já começou, e o Ypiranga vive dias intensos de preparação para a estreia diante do Juventude, marcada para o dia 10 ou 11 de janeiro, no Estádio Alfredo Jaconi. Entre os reforços para a temporada está o centroavante Renan Gorne, que disputará pela primeira vez o Gauchão.
Revelado pelo Botafogo, Gorne acumula passagens por clubes tradicionais como Paysandu, Volta Redonda, Confiança, Remo, Novorizontino, América-RN, Portuguesa e Sampaio Corrêa. Agora, chega ao Canarinho com a missão de fortalecer o setor ofensivo, um dos pontos que mais exigiu atenção na última temporada.
Após 17 dias de pré-temporada, o atacante avaliou o trabalho inicial e destacou a evolução do grupo.
— Foram dias bem proveitosos. Nós estamos nos conhecendo ainda. Estamos tendo uma pré-temporada muito boa, muito bem feita pelo professor Raul, por André e por Willian (técnico, auxiliador e preparador físico). A gente já tem mostrado resultado dentro de campo, que foi nesse primeiro jogo contra a Chapecoense. Estamos evoluindo pouco a pouco. Temos cerca de 20 dias para a nossa estreia e vamos nos preparar da melhor forma possível — frisou o centroavante.
Sobre suas características e o que o torcedor pode esperar, o atacante foi direto:
— Sou um atacante muito empenhado em ajudar o time. Eu sou um cara que joga mais ali dentro da área, sempre esperto para quando a oportunidade vier eu estar preparado para marcar. Gosto de ajudar também na construção, mas minha responsabilidade é finalizar. Então, o torcedor pode esperar muita força de vontade, muito empenho e um cara bem coletivo — disse.
Com pouco mais de três semanas para a estreia no Estadual, o técnico Raul Cabral terá mais dois amistosos para ajustar a equipe: na segunda-feira (22), contra o Azuriz, no Paraná, e no dia 3 de janeiro, diante do Concórdia, em Santa Catarina.