Centroavante mira estreia pelo Ypiranga no Gauchão: “Estamos evoluindo pouco a pouco”

Elenco está na terceira semana de pré-temporada. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

A contagem regressiva para o Campeonato Gaúcho já começou, e o Ypiranga vive dias intensos de preparação para a estreia diante do Juventude, marcada para o dia 10 ou 11 de janeiro, no Estádio Alfredo Jaconi. Entre os reforços para a temporada está o centroavante Renan Gorne, que disputará pela primeira vez o Gauchão.

Revelado pelo Botafogo, Gorne acumula passagens por clubes tradicionais como Paysandu, Volta Redonda, Confiança, Remo, Novorizontino, América-RN, Portuguesa e Sampaio Corrêa. Agora, chega ao Canarinho com a missão de fortalecer o setor ofensivo, um dos pontos que mais exigiu atenção na última temporada.

Após 17 dias de pré-temporada, o atacante avaliou o trabalho inicial e destacou a evolução do grupo.

— Foram dias bem proveitosos. Nós estamos nos conhecendo ainda. Estamos tendo uma pré-temporada muito boa, muito bem feita pelo professor Raul, por André e por Willian (técnico, auxiliador e preparador físico). A gente já tem mostrado resultado dentro de campo, que foi nesse primeiro jogo contra a Chapecoense. Estamos evoluindo pouco a pouco. Temos cerca de 20 dias para a nossa estreia e vamos nos preparar da melhor forma possível — frisou o centroavante.

Sobre suas características e o que o torcedor pode esperar, o atacante foi direto:

— Sou um atacante muito empenhado em ajudar o time. Eu sou um cara que joga mais ali dentro da área, sempre esperto para quando a oportunidade vier eu estar preparado para marcar. Gosto de ajudar também na construção, mas minha responsabilidade é finalizar. Então, o torcedor pode esperar muita força de vontade, muito empenho e um cara bem coletivo — disse.

